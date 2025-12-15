Анонсовано одразу дві гри Tomb Raider

Анонсовано одразу дві гри Tomb Raider15.12.25
На церемонії The Game Awards 2025 відбувся анонс одразу двох проектів про Лару Крофт. Йдеться про зовсім нову гру Tomb Raider: Catalyst та переосмислену версію першої частини серії під назвою Tomb Raider: Legacy of Atlantis.
Розробкою Tomb Raider: Catalyst займається студія Crystal Dynamics, а видавцем виступає Amazon Games. Нова частина запропонує самостійну історію, дія якої розгорнеться біля Північної Індії під час масштабного міфічного катаклізму. За сюжетом Лара Крофт опиниться у центрі конфлікту між мисливцями за старими таємницями, і натомість зіткнення сучасного світу з пробудженими силами минулого. Гра створюється на Unreal Engine 5 і вийде в 2027 на PlayStation 5, Xbox Series X і ПК через Steam.
Другий проект, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, є ремейком дебютної гри 1996 року з повністю оновленою графікою, геймплеєм і переробленим наративом. Над грою працює Crystal Dynamics у співпраці зі студією Flying Wild Hog. Реліз запланований на 2026 рік для тих самих платформ, також із використанням Unreal Engine 5.
В обох іграх Лару Крофт озвучує Алікс Вілтон Ріган, відома за участю в таких проектах, як Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 і Mass Effect 3. Обидва анонси окреслюють різні підходи до розвитку франшизи: інша гра розширює всесвіт новою історією.
