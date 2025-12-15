Анонсовано одразу дві гри Tomb Raider

На церемонії The Game Awards 2025 відбувся анонс одразу двох проектів про Лару Крофт. Йдеться про зовсім нову гру Tomb Raider: Catalyst та переосмислену версію першої частини серії під назвою Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Розробкою Tomb Raider: Catalyst займається студія Crystal Dynamics, а видавцем виступає Amazon Games. Нова частина запропонує самостійну історію, дія якої розгорнеться біля Північної Індії під час масштабного міфічного катаклізму. За сюжетом Лара Крофт опиниться у центрі конфлікту між мисливцями за старими таємницями, і натомість зіткнення сучасного світу з пробудженими силами минулого. Гра створюється на Unreal Engine 5 і вийде в 2027 на PlayStation 5, Xbox Series X і ПК через Steam.

Другий проект, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, є ремейком дебютної гри 1996 року з повністю оновленою графікою, геймплеєм і переробленим наративом. Над грою працює Crystal Dynamics у співпраці зі студією Flying Wild Hog. Реліз запланований на 2026 рік для тих самих платформ, також із використанням Unreal Engine 5.

В обох іграх Лару Крофт озвучує Алікс Вілтон Ріган, відома за участю в таких проектах, як Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 і Mass Effect 3. Обидва анонси окреслюють різні підходи до розвитку франшизи: інша гра розширює всесвіт новою історією.