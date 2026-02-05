Anker Solix C2000 Gen 2 – новая зарядная станция на 2048 Вт·ч, полностью заряжается за 1 час

05.02.26

Anker Solix C2000 Gen 2

 

Anker официально представил портативную зарядную станцию ​​Solix C2000 Gen 2 с быстрой зарядкой и множеством вариантов подключения. Пиковая мощность станции с аккумулятором LiFePO4 емкостью 2048 Вт·ч составляет 4000 Вт, а с помощью дополнительной батареи ее можно расширить до 4 кВт·ч. Номинальная мощность зарядного устройства составляет 2400 Вт.

 

Anker C2000 можно зарядить до 80% всего за 45 минут и до 100% за 58 минут от сети переменного тока в сочетании с солнечной панелью.
Заряжать станцию ​​можно несколькими способами: от сети мощностью 2600 Вт вместе с солнечной энергией, 2300 Вт только от розетки, от бензина или 8 от автомобиля или 120 Вт через автомобильную розетку 12 В. Anker заявляет срок службы аккумулятора более 4000 циклов зарядки. Он прослужит свыше 10 лет даже при ежедневном использовании.

 

Габариты и разъемы подключения зарядной станции

 

Запас энергии Solix C2000 Gen 2 можно увеличить до 4 кВт·ч с помощью специального дополнительного аккумулятора Anker Solix BP2000 Gen 2. Станция прошлого года, но при этом немного легче и компактнее: 59×250×257 мм, 18,9 кг.

 

Анкер Solix C2000 Gen 2 оснащен девятью разъемами для подключения устройств, включая два порта USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью 140 Вт. Стоимость станции составит €1499, при этом первые покупатели в Европе смогут получить значительную скидку – до €999. Предварительные заказы будут приниматься до 23 февраля, а открытые продажи стартуют на следующий день.


