Anker Nano Charger 45 W — компактный GaN‑адаптер с дисплеем

27.01.26

Anker Nano Charger 45 W

 

Anker анонсировала Nano Charger 45 W – новое поколение компактных GaN-зарядных адаптеров, ориентированных на пользователей iPhone, Android-смартфонов, планшетов и легких ноутбуков. Ключевыми особенностями новинки стали повышенная энергоэффективность, складные вилки и встроенный смарт-дисплей, отображающий параметры процесса зарядки.

 

Несмотря на компактные габариты, адаптер обеспечивает полную мощность 45 Вт, чего достаточно для быстрой зарядки современных смартфонов. По заявлению производителя, iPhone 17 Pro может восстановить до 50% заряда примерно за 20 минут. Также Nano Charger 45 W подходит для подзарядки iPad и MacBook Air.

 

В чем особенность новой зарядки Anker Nano Charger 45 W

 

Одной из главных особенностей явилась система интеллектуального распознавания устройств. При подключении iPhone на дисплее зарядки отображается модель смартфона, текущий уровень заряда батареи и автоматически подбирается оптимальная мощность для уменьшения износа аккумулятора. Эта функция работает только с устройствами на iOS.

 

Модель получила сложные вилки с углом раскрытия 180°, что упрощает использование адаптера в разных типах розеток и делает его удобным для путешествий. При этом корпус остается чрезвычайно компактным и, по габаритам, меньше зарядки мощностью 30 Вт.

 

Anker Nano Charger 45 W доступен в нескольких цветах, включая Aurora White, Stone Black, Misty Blue и оранжевый. На европейском рынке новинка продается по цене 29,99 евро, при этом в комплекте поставляется кабель USB-C.


