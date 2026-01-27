Anker Nano Charger 45 W – компактний GaN-адаптер з дисплеєм

Anker Nano Charger 45 W – компактний GaN-адаптер з дисплеєм27.01.26
Anker анонсувала Nano Charger 45 W – нове покоління компактних GaN-зарядних адаптерів, орієнтованих на користувачів iPhone, Android-смартфонів, планшетів та легких ноутбуків. Ключовими особливостями новинки стали підвищена енергоефективність, складні вилки та вбудований смарт-дисплей, що відображає параметри процесу заряджання.
Незважаючи на компактні габарити, адаптер забезпечує повну потужність 45 Вт, чого достатньо для швидкого заряджання сучасних смартфонів. За заявою виробника, iPhone 17 Pro може відновити до 50% заряду приблизно за 20 хвилин. Також Nano Charger 45 W підходить для підзарядки iPad та MacBook Air.
У чому особливість нової зарядки Anker Nano Charger 45 W
Однією з основних особливостей стала система інтелектуального розпізнавання механізмів. При підключенні iPhone на дисплеї заряджання відображається модель смартфона, поточний рівень заряду батареї та автоматично підбирається оптимальна потужність для зменшення зносу акумулятора. Ця функція працює лише з пристроями iOS.
Модель отримала складні вилки з кутом розкриття 180 °, що спрощує використання адаптера в різних типах розеток і робить його зручним для подорожей. При цьому корпус залишається надзвичайно компактним і за габаритами менше зарядки потужністю 30 Вт.
Anker Nano Charger 45 W доступний у кількох кольорах, включаючи Aurora White, Stone Black, Misty Blue та помаранчевий. На європейському ринку новинка продається за ціною 29,99 євро, причому в комплекті поставляється кабель USB-C.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
Спробуймо розібратися, як правильно вибрати інвертор залежно від потужності навантаження, типу синусоїди та конфігурації акумуляторної системи.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Anker Nano Charger 45 W – компактний GaN-адаптер з дисплеєм зарядка
Anker Nano Charger 45 W – нове покоління компактних GaN-зарядних адаптерів, орієнтованих на користувачів iPhone, Android-смартфонів, планшетів та легких ноутбуків
У відкритому доступі виявлені 48 мільйонів логінів та паролів від Gmail Google безпека
Відомий спеціаліст у галузі інформаційної безпеки підтвердив, що в мережу потрапила база даних, що містить 149 мільйонів скомпрометованих даних облікових записів, включаючи інформацію приблизно про 48 мільйонів облікових записів Gmail.
Anker Nano Charger 45 W – компактний GaN-адаптер з дисплеєм
Представлені смартфони Honor Magic8 Pro Air та Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман та топовий камерофон з 200 Мпікс.
Новий Apple AirTag отримав +50% до гучності та точності пошуку речей
Ігровий монітор MSI MAG 345CQRF E20 роздільною здатністю 3440×1440 і частотою 200 Гц коштує $200
TikTok остаточно перейшов під управлінням компанії зі США
Нові тарифи Київстар у 2026 році: найдешевший – 370 грн
Google оновила інтерфейс помічника ШІ на Android
Hyundai Staria випустять у версії туристичного кемпера
Сервіс CreepyLink дасть створити підозрілі короткі посилання
Honda Base Station – концепт туристичного причепа будинку на колесах