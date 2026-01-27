Anker Nano Charger 45 W – компактний GaN-адаптер з дисплеєм

Anker анонсувала Nano Charger 45 W – нове покоління компактних GaN-зарядних адаптерів, орієнтованих на користувачів iPhone, Android-смартфонів, планшетів та легких ноутбуків. Ключовими особливостями новинки стали підвищена енергоефективність, складні вилки та вбудований смарт-дисплей, що відображає параметри процесу заряджання.

Незважаючи на компактні габарити, адаптер забезпечує повну потужність 45 Вт, чого достатньо для швидкого заряджання сучасних смартфонів. За заявою виробника, iPhone 17 Pro може відновити до 50% заряду приблизно за 20 хвилин. Також Nano Charger 45 W підходить для підзарядки iPad та MacBook Air.

У чому особливість нової зарядки Anker Nano Charger 45 W

Однією з основних особливостей стала система інтелектуального розпізнавання механізмів. При підключенні iPhone на дисплеї заряджання відображається модель смартфона, поточний рівень заряду батареї та автоматично підбирається оптимальна потужність для зменшення зносу акумулятора. Ця функція працює лише з пристроями iOS.

Модель отримала складні вилки з кутом розкриття 180 °, що спрощує використання адаптера в різних типах розеток і робить його зручним для подорожей. При цьому корпус залишається надзвичайно компактним і за габаритами менше зарядки потужністю 30 Вт.

Anker Nano Charger 45 W доступний у кількох кольорах, включаючи Aurora White, Stone Black, Misty Blue та помаранчевий. На європейському ринку новинка продається за ціною 29,99 євро, причому в комплекті поставляється кабель USB-C.