Amazfit T-Rex Ultra 2 – защищенные часы с титановым корпусом и батареей 870 мАч
Компания Amazfit представила новый флагманский защищённый смарт-часы Amazfit T-Rex Ultra 2. Устройство получило титановый корпус, увеличенный аккумулятор, более яркий дисплей и расширенные навигационные функции, ориентированные на использование в сложных условиях.
Акцент на автономность и прочность корпуса
Ключевым обновлением в Amazfit T-Rex Ultra 2 стала батарея ёмкостью 870 мА·ч. Это на 74 процента больше по сравнению с предыдущей моделью T-Rex Ultra, оснащённой аккумулятором на 500 мА·ч. Несмотря на увеличение ёмкости, масса устройства практически не изменилась и составляет 89,2 грамма. Снижение веса стало возможным за счёт применения титана Grade 5 в задней крышке, безеле и кнопках вместо нержавеющей стали 316L.
Корпус рассчитан на эксплуатацию в экстремальных условиях. Производитель заявляет о сохранении работоспособности при температурах до −30 градусов Цельсия. Часы также имеют защиту от воды на уровне 10 ATM, что позволяет использовать их во время занятий водными видами спорта и фридайвингом.
Дисплей и навигационные возможности
Amazfit T-Rex Ultra 2 оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищённым сапфировым стеклом. Пиковая яркость достигает 3000 нит, что в три раза выше показателя предыдущего поколения. Это должно повысить читаемость экрана под прямыми солнечными лучами и в условиях высокогорья.
Объём встроенной памяти увеличен с 4 до 64 ГБ. Благодаря этому в часы предустановлены офлайн-топографические карты с разграничением типов дорог и поддержкой пошаговой навигации. Для определения местоположения устройство одновременно использует шесть спутниковых систем.
Среди новых аппаратных функций — встроенный светодиодный фонарик с яркостью 200 или 300 люкс и режимом SOS. В предыдущей версии для подсветки применялся только экран. Для европейского рынка добавлена поддержка бесконтактных платежей через NFC.
Стоимость Amazfit T-Rex Ultra 2 составляет 549,90 евро в Европе и 549,90 доллара в США.
