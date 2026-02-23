Amazfit T-Rex Ultra 2 – захищений годинник з титановим корпусом і батареєю 870 мАг   

Amazfit T-Rex Ultra 2 – захищений годинник з титановим корпусом і батареєю 870 мАг23.02.26
Компанія представила новий флагманський захищений смарт-годинник Amazfit T-Rex Ultra 2. Пристрій отримав дисплей та розширені навігаційні функції, орієнтовані на використання у складних умовах.
Акцент на автономність та міцність корпусу
Ключовим оновленням Amazfit T-Rex Ultra 2 стала батарея ємністю 870 мА·ч. Це на 74 відсотки більше у порівнянні з попередньою моделлю T-Rex Ultra, оснащеною акумулятором на 500 мА·год. Незважаючи на збільшення ємності, маса пристрою практично не змінилася та становить 89,2 грама. Зниження ваги стало можливим за рахунок застосування титану Grade 5 у задній кришці, безеле та кнопках замість нержавіючої сталі 316L.
Корпус вміщує експлуатацію в екстремальних умовах. Виробник заявляє про збереження працездатності при температурах до -30 градусів Цельсія. Годинник також має захист від води на рівні 10 ATM, що дозволяє використовувати їх під час занять водними видами спорту та фрідайвінгом.
Дисплей та навігаційні можливості
Amazfit T-Rex Ultra 2 оснащені 1,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм, захищеним сапфіровим склом. Пікова яскравість досягає 3000 ниток, що втричі вище за показник попереднього покоління. Це має підвищити читання екрану під прямим сонячним промінням і в умовах високогір’я.
Об’єм вбудованої пам’яті збільшено з 4 до 64 ГБ. Завдяки цьому в годинник встановлено офлайн-топографічні карти з розмежуванням типів доріг і підтримкою покрокової навігації. Для визначення розташування пристрій одночасно використовує шість супутникових систем.
Серед нових апаратних функцій — вбудований світлодіодний ліхтарик із яскравістю 200 або 300 люкс та режимом SOS. У попередній версії для підсвічування використовувався лише екран. Для європейського ринку додано підтримку безконтактних платежів через NFC.
Вартість Amazfit T-Rex Ultra 2 складає 549,90 євро в Європі та 549,90 долара у США.
