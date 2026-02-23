  

Amazfit T-Rex Ultra 2 – захищений годинник з титановим корпусом і батареєю 870 мАг

23.02.26

Amazfit T-Rex Ultra 2

 

Компанія представила новий флагманський захищений смарт-годинник Amazfit T-Rex Ultra 2. Пристрій отримав дисплей та розширені навігаційні функції, орієнтовані на використання у складних умовах.

 

Акцент на автономність та міцність корпусу

 

Ключовим оновленням Amazfit T-Rex Ultra 2 стала батарея ємністю 870 мА·ч. Це на 74 відсотки більше у порівнянні з попередньою моделлю T-Rex Ultra, оснащеною акумулятором на 500 мА·год. Незважаючи на збільшення ємності, маса пристрою практично не змінилася та становить 89,2 грама. Зниження ваги стало можливим за рахунок застосування титану Grade 5 у задній кришці, безеле та кнопках замість нержавіючої сталі 316L.

 

Корпус вміщує експлуатацію в екстремальних умовах. Виробник заявляє про збереження працездатності при температурах до -30 градусів Цельсія. Годинник також має захист від води на рівні 10 ATM, що дозволяє використовувати їх під час занять водними видами спорту та фрідайвінгом.

 

Amazfit T-Rex Ultra 2

 

Дисплей та навігаційні можливості

 

Amazfit T-Rex Ultra 2 оснащені 1,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм, захищеним сапфіровим склом. Пікова яскравість досягає 3000 ниток, що втричі вище за показник попереднього покоління. Це має підвищити читання екрану під прямим сонячним промінням і в умовах високогір’я.

 

Об’єм вбудованої пам’яті збільшено з 4 до 64 ГБ. Завдяки цьому в годинник встановлено офлайн-топографічні карти з розмежуванням типів доріг і підтримкою покрокової навігації. Для визначення розташування пристрій одночасно використовує шість супутникових систем.

 

Серед нових апаратних функцій — вбудований світлодіодний ліхтарик із яскравістю 200 або 300 люкс та режимом SOS. У попередній версії для підсвічування використовувався лише екран. Для європейського ринку додано підтримку безконтактних платежів через NFC.

 

Вартість Amazfit T-Rex Ultra 2 складає 549,90 євро в Європі та 549,90 долара у США.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
218
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

23.02.26
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
views
14
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 робить ставку на дизайн, якісний дисплей, універсальні камери та гарну автономність. Розкажемо докладніше

23.02.26 | 05.48
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
23.02.26 | 16.20
Amazfit T-Rex Ultra 2 – захищений годинник з титановим корпусом і батареєю 870 мАг   
Amazfit T-Rex Ultra 2

Ключовим оновленням Amazfit T-Rex Ultra 2 стала батарея ємністю 870 мА·ч. Це на 74 відсотки більше у порівнянні з попередньою моделлю T-Rex Ultra, оснащеною акумулятором на 500 мА·год.

23.02.26 | 13.07
Asus випустила ноутбук з “чистою” Windows 11 pure OS   
Asus ExpertBook B5 G2

Asus ExpertBook B5 G2 був представлений як пристрій класу Copilot+ PC в рамках бізнес-анонсу компанії, проте згадка про чисту версію системи публічно не акцентувалася

23.02.26 | 16.20
Amazfit T-Rex Ultra 2 – захищений годинник з титановим корпусом і батареєю 870 мАг
23.02.26 | 13.07
Asus випустила ноутбук з “чистою” Windows 11 pure OS
23.02.26 | 10.04
Смартфони Vivo V70 та V70 Elite отримали 3 камери, 6500 мАг та зарядку 90 Вт за ціною від $505
23.02.26 | 07.12
Нова версія Google Gemini 3.1 Pro показала приріст на 77% ефективності
22.02.26 | 11.20
Ентузіасти знайшли спосіб використання YouTube як хмарного сховища для будь-яких файлів
21.02.26 | 15.19
Норвезький магазин електроніки подарує GTA 6 тим, хто народить дитину в день виходу гри
21.02.26 | 10.41
Найдоступніший тариф lifecell можна безкоштовно перенести від інших операторів
21.02.26 | 01.10
Oneplus 15R: автономний монстр на Snapdragon 8 Gen 5
20.02.26 | 19.05
WordPress.com додав помічника на базі ШІ для редагування дизайну та контенту
20.02.26 | 16.30
Новий смартфон Google Pixel 10a мало чим відрізняється від попередника
20.02.26 | 13.07
Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня
20.02.26 | 10.09
Нова пошта доставлятиме посилки зі США спільно з UPS
20.02.26 | 07.10
Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e
19.02.26 | 18.50
У Китаї фізичні кнопки в автомобілях стануть обов’язковою вимогою безпеки
19.02.26 | 16.41
Представлені нові ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 у діагоналях 14 та 16 дюймів