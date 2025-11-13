Ajax Systems открывает новый завод во Вьетнаме13.11.25
Украинский производитель профессиональных систем безопасности Ajax Systems официально сообщил об открытии собственного завода во Вьетнаме. Этот шаг стал частью стратегической програмы компании по диверсификации производственных мощностей и укреплению присутствия на азиатских рынках, создавая основу для дальнейшего роста и расширения географии бизнеса.
Новый завод войдёт в глобальную сеть производственных площадок Ajax Systems и позволит компании воспользоваться преимуществами региона — доступной логистикой, конкурентной стоимостью труда и близостью к новым рынкам сбыта. По словам представителей компании, запуск предприятия обеспечит увеличение годовых объёмов выпуска устройств, ускорит поставки клиентам в Азии и позволит развить партнёрство с местными поставщиками.
Зачем Ajax Systems новый завод?
Для Ajax Systems выход на азиатский рынок означает не только географическое расширение, но и усиление устойчивости бизнеса. Новое производство снижает зависимость компании от отдельных локаций, делает цепочки поставок более стабильными и сокращает логистические риски. Вьетнам станет ключевым узлом для подальшего развития на рынках Юго-Восточной Азии, где растёт спрос на интеллектуальные системы безопасности. Предприятие также укрепит производственный потенциал бренда, ускорит реакции на запросы рынка и позволит эффективнее обновлять продуктовую линейку.
В ближайшие месяцы Ajax Systems планирует вывести завод на полную мощность, развернуть логистический хаб для обслуживания стран региона и открыть рядом с предприятием исследовательско-конструкторские центры, которые будут способствовать ускорению разработки новых решений.
Открытие завода во Вьетнаме подчёркивает, что украинские технологические компании уверенно интегрируются в глобальные производственные цепочки и закрепляют свои позиции на мировом рынке как надёжные и конкурентоспособные игроки.
