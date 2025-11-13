Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі13.11.25
Український виробник професійних систем безпеки Ajax Systems офіційно повідомив про відкриття власного заводу у В’єтнамі. Цей крок став частиною стратегічної програми компанії з диверсифікації виробничих потужностей та зміцнення присутності на азіатських ринках, створюючи основу для подальшого зростання та розширення географії бізнесу.
Новий завод увійде до глобальної мережі виробничих майданчиків Ajax Systems і дозволить компанії скористатися перевагами регіону — доступною логістикою, конкурентною вартістю праці та близькістю до нових ринків збуту. За словами представників компанії, запуск підприємства забезпечить збільшення річних обсягів випуску пристроїв, прискорить постачання клієнтам в Азії та дозволить розвинути партнерство з місцевими постачальниками.
Навіщо Ajax Systems новий завод?
Для Ajax Systems вихід на азіатський ринок означає як географічне розширення, а й посилення стійкості бізнесу. Нове виробництво знижує залежність компанії від окремих локацій, робить ланцюжки поставок більш стабільними та скорочує логістичні ризики. В’єтнам стане ключовим вузлом для подальшого розвитку на ринках Південно-Східної Азії, де зростає попит на інтелектуальні системи безпеки. Підприємство також зміцнить виробничий потенціал бренду, прискорить реакцію запити ринку та дозволить ефективніше оновлювати продуктову лінійку.
Найближчими місяцями Ajax Systems планує вивести завод на повну потужність, розгорнути логістичний хаб для обслуговування країн регіону та відкрити поряд із підприємством дослідно-конструкторські центри, які сприятимуть прискоренню розробки нових рішень.
Відкриття заводу у В’єтнамі наголошує, що українські технологічні компанії впевнено інтегруються у глобальні виробничі ланцюжки та закріплюють свої позиції на світовому ринку як надійні та конкурентоспроможні гравці.
