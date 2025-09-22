Zoom добавит фотореалистичные ИИ-аватары22.09.25
Zoom анонсировала запуск функции фотореалистичных ИИ-аватаров, которые станут доступны в сервисе в декабре 2025 года. Нововведение позволит участвовать в видеозвонках даже тогда, когда пользователи не готовы включать камеру.
Для создания аватара достаточно сделать фото в приложении или загрузить снимок. После генерации образ можно «переодевать» в различные профессиональные костюмы. Во время звонка система будет отслеживать движения и мимику владельца, синхронизируя их с виртуальным отображением в реальном времени.
Компания обещает внедрить защитные механизмы. Функция Live Camera Authentication будет проверять соответствие лица в камере загруженному фото, а в окне участника появится отметка об использовании ИИ. По словам директора по продукту Смиты Хашим, эти процессы могут измениться до официального релиза.
Вместе с этим Zoom добавит функцию живого перевода. Алгоритм сможет транслировать речь докладчика на девять языков — английский, немецкий, китайский, французский, испанский, арабский, японский, португальский и итальянский — позволяя участникам слышать друг друга на родном языке без заметных задержек.
Параллельно расширяются возможности AI Companion: ассистент сможет подключаться к офлайн-встречам и сессиям в Microsoft Teams или Google Meet, вести конспекты, формировать задачи, а также брать на себя организацию расписания и создание клипов.
Таким образом, Zoom продолжает движение к видению генерального директора Эрика Юаня, который год назад говорил о будущем, где «цифровые клоны» будут выполнять часть рутинных обязанностей вместо людей.
Microsoft расширяет функциональность стандартных приложений Windows 11, добавляя новые возможности в «Блокнот», Paint и «Ножницы».
