Zoom додасть фотореалістичні ШІ-аватари

Zoom анонсувала запуск функції фотореалістичних ШІ-аватарів, які будуть доступні у сервісі у грудні 2025 року. Нововведення дозволить брати участь у відеодзвінках навіть тоді, коли користувачі не готові вмикати камеру.

Для створення аватара достатньо зробити фото у додатку або завантажити знімок. Після генерації образ можна переодягати в різні професійні костюми. Під час дзвінка система відстежуватиме рухи та міміку власника, синхронізуючи їх з віртуальним відображенням у реальному часі.

Компанія обіцяє запровадити захисні механізми. Функція Live Camera Authentication перевірятиме відповідність обличчя у камері завантаженому фото, а у вікні учасника з’явиться позначка про використання ШІ. За словами директора продукту Сміти Хашим, ці процеси можуть змінитися до офіційного релізу.

Разом із цим Zoom додасть функції живого перекладу. Алгоритм зможе транслювати промову доповідача дев’ятьма мовами — англійською, німецькою, китайською, французькою, іспанською, арабською, японською, португальською та італійською — дозволяючи учасникам чути один одного рідною мовою без помітних затримок.

Паралельно розширюються можливості AI Companion: асистент зможе підключатися до офлайн-зустріч та сесій у Microsoft Teams або Google Meet, вести конспекти, формувати завдання, а також брати на себе організацію розкладу та створення кліпів.

Таким чином Zoom продовжує рух до бачення генерального директора Еріка Юаня, який рік тому говорив про майбутнє, де «цифрові клони» виконуватимуть частину рутинних обов’язків замість людей.