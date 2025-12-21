ZF покажет программную функцию понижения шума от покрышек в автомобиле

Компания ZF на выставке CES 2026 представит программную технологию Active Noise Reduction, уменьшающую шум от шин в салоне автомобиля без использования дополнительных микрофонов или демпферных материалов.

Решение базируется на датчике Smart Chassis Sensor со встроенным акселерометром, фиксирующим вибрации, передаваемые через шасси. Алгоритм анализирует характерные шумовые паттерны в полости шины обычно в диапазоне около 200 Гц и формирует встречные сигналы через полуактивные демпферные клапаны. Для этого создаются микродвижения в амортизаторе, не влияющие на его основную работу, но снижающие уровень шума.

Текущая версия технологии позволяет снизить шум более чем на 3 дБ, а в перспективе показатель может возрасти до 10 дБ. Серийный запуск намечен на 2028 год. В ZF также отмечают, что подход можно адаптировать и для других систем, в частности, для активного снижения шума от тормозов.