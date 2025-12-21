ZF покаже програмну функцію зниження шуму від покришок в автомобілі

Компанія ZF на виставці CES 2026 представить програмну технологію Active Noise Reduction, яка зменшує шум від шин у салоні автомобіля без використання додаткових мікрофонів чи демпферних матеріалів.

Рішення базується на датчику Smart Chassis Sensor із вбудованим акселерометром, що фіксує вібрації, що передаються через шасі. Алгоритм аналізує характерні шумові патерни в порожнині шини, зазвичай, в діапазоні близько 200 Гц і формує зустрічні сигнали через напівактивні демпферні клапани. Для цього створюються мікрорухи в амортизаторі, що не впливають на його основну роботу, але знижують рівень шуму.

Поточна версія технології дозволяє знизити шум більш ніж на 3 дБ, а перспективі показник може зрости до 10 дБ. Серійний запуск заплановано на 2028 рік. У ZF також зазначають, що підхід можна адаптувати і для інших систем, зокрема для активного зниження шуму від гальм.