Заводы батарей в США переквалифицируются в аккумуляторы для ИИ-датацентров   

Заводы батарей в США переквалифицируются в аккумуляторы для ИИ-датацентров16.02.26
Мировые автопроизводители и производители аккумуляторов меняют стратегию: вместо выпуска батарей для электромобилей они перенастраивают заводы под производство элементов для систем хранения энергии (Energy Storage Systems, ESS). Причиной стало резкое увеличение спроса на дата-центры из-за бумa искусственного интеллекта, тогда как продажи электрокаров замедлились. Таким образом, рост потребления чипов и аккумуляторов для ИИ и дата-центров влияет на стоимость компонентов и ограничивает их доступность.
По данным аналитической компании CRU, в Северной Америке уже перенастраиваются десять заводов для выпуска элементов ESS. Ранее эти предприятия планировали производить аккумуляторы для электромобилей, но планы изменились, что привело к отмене мощностей, способных обеспечить батареями около двух миллионов автомобилей. Из десяти площадок семь будут ориентированы преимущественно на рынок систем накопления энергии.
Назначение и функции ESS
ESS представляют собой комплексы со стеллажами батарейных модулей, управляемых специальным программным обеспечением. Такие системы помогают национальным электросетям, а также домам, предприятиям и заводам компенсировать нестабильность генерации от возобновляемых источников — ветра и солнечной энергии.
Примером является завод в Кентукки, который компания Ford изначально готовила для выпуска батарей для электромобилей. Сейчас производство модифицируют, чтобы удовлетворять «растущий спрос клиентов на поставки систем хранения энергии внутри страны при ограниченном количестве квалифицированных поставщиков».
Автопроизводители и Big Tech
Руководитель подразделения батарей General Motors Курт Келти сообщил Financial Times, что компания рассматривает возможность собственного производства аккумуляторов для ESS. Stellantis совместно с южнокорейской Samsung SDI уже переоборудует линии на совместном заводе в Индиане под выпуск ESS-элементов. В результате все три крупных автопроизводителя Детройта могут стать поставщиками для технологических гигантов, строящих дата-центры для нужд искусственного интеллекта.
Для дата-центров бесперебойное питание критически важно, поскольку любые перебои или скачки напряжения способны остановить работу серверов. Активное строительство центров обработки данных в США открывает автопроизводителям и производителям аккумуляторов новые источники дохода.
Tesla и рост выручки в сегменте хранения энергии
Tesla уже активно работает в этом направлении. Компания использует элементы различных поставщиков, включая CATL и LG, в своих системах Megapack и Powerwall. По итогам прошлого года выручка Tesla от генерации и хранения энергии выросла на 27% — до $12,8 млрд, тогда как в 2021 году этот показатель составлял $2,8 млрд. При этом доходы от продаж электромобилей снизились на 9% — до $64 млрд.
Дополнительно на рынок повлияли изменения государственной политики США. После того как администрация Трампа сократила налоговые льготы, введённые в рамках Inflation Reduction Act при Байдене, и смягчила нормы по выбросам и стандартам чистого воздуха, государственная поддержка электромобилей ослабла. Это ускорило переход производителей к сегменту ESS.
