Заводи батарей у США перекваліфікуються на акумулятори для ШІ-датацентрів   

Заводи батарей у США перекваліфікуються на акумулятори для ШІ-датацентрів16.02.26
Світові автовиробники та виробники акумуляторів змінюють стратегію: замість випуску батарей для електромобілів вони переналаштовують заводи під виробництво елементів для систем збереження енергії (Energy Storage Systems, ESS). Причиною стало різке збільшення попиту на дата-центри через бум штучного інтелекту, тоді як продажі електрокарів сповільнилися. Таким чином, зростання споживання чіпів та акумуляторів для ІІ та дата-центрів впливає на вартість компонентів та обмежує їх доступність.
За даними аналітичної компанії CRU, у Північній Америці вже переналаштовуються десять заводів для випуску елементів ESS. Раніше ці підприємства планували виробляти акумулятори для електромобілів, але плани змінилися, що спричинило скасування потужностей, здатних забезпечити батареями близько двох мільйонів автомобілів. З десяти майданчиків сім буде орієнтовано переважно на ринок систем накопичення енергії.
Призначення та функції ESS
ESS є комплексами зі стелажами батарейних модулів, керованих спеціальним програмним забезпеченням. Такі системи допомагають національним електромережам, а також будинкам, підприємствам та заводам компенсувати нестабільність генерації від поновлюваних джерел — вітру та сонячної енергії.
Прикладом є завод у Кентуккі, який компанія Ford спочатку готувала для випуску батарей для електромобілів. Зараз виробництво модифікують, щоб задовольняти «попит клієнтів, що зростає, на постачання систем зберігання енергії всередині країни при обмеженій кількості кваліфікованих постачальників».
Автовиробники та Big Tech
Керівник підрозділу батарей General Motors Курт Келті повідомив Financial Times, що компанія розглядає можливість власного виробництва акумуляторів для ESS. Stellantis спільно з південнокорейською Samsung SDI вже переобладнає лінії на спільному заводі в Індіані під випуск ESS-елементів. У результаті всі три великі автовиробники Детройта можуть стати постачальниками для технологічних гігантів, які будують дата-центри для потреб штучного інтелекту.
Для дата-центрів безперебійне живлення є критично важливим, оскільки будь-які перебої або стрибки напруги здатні зупинити роботу серверів. Активне будівництво центрів обробки даних у США відкриває автовиробникам та виробникам акумуляторів нові джерела доходу.
Tesla та зростання виручки в сегменті зберігання енергії
Tesla вже активно працює у цьому напрямку. Компанія використовує елементи різних постачальників, включаючи CATL та LG, у своїх системах Megapack та Powerwall. За підсумками минулого року виторг Tesla від генерації та зберігання енергії зріс на 27% — до $12,8 млрд, тоді як у 2021 році цей показник становив $2,8 млрд. При цьому доходи від продажу електромобілів знизилися на 9% — до $64 млрд.
Додатково на ринок вплинули зміни державної політики США. Після того, як адміністрація Трампа скоротила податкові пільги, введені в рамках Inflation Reduction Act при Байдені, та пом’якшила норми щодо викидів та стандартів чистого повітря, державна підтримка електромобілів ослабла. Це прискорило перехід виробників до сегменту ESS.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Заводи батарей у США перекваліфікуються на акумулятори для ШІ-датацентрів акумулятор ЦОД штучний інтелект
Причиною стало різке збільшення попиту на дата-центри через бум штучного інтелекту, тоді як продажі електрокарів сповільнилися.
У Google Translate знайшли режим чат бота зі штучним інтелектом Google
Якщо запитати Google Translate певним чином, перекладач починає поводитися швидше як чат-бот
У Google Translate знайшли режим чат бота зі штучним інтелектом
Audi A6 e-tron 2026 і Q6 e-tron 2027 знову отримають кнопки на кермі, підтримку ChatGPT та обмін даними про вибоїни
NASA дозволить астронавтам взяти звичайні смартфони на Місяць
Повернути міжнародну посилку Укрпошти можна буде безкоштовно
Представлені нові TWS навушники Sony WF‑1000XM6 – потужніший процесор, більше мікрофонів
Toyota представила свій ігровий двигун Fluorite
Смартфони Oppo A6 оснащені акумулятором 7000 мАг з 1800 циклами заряджання. Ціна – 6 000 грн
Відеодзвінки у WhatsApp з’являться на ПК. Аналог Zoom та Google Meet