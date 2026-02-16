Заводи батарей у США перекваліфікуються на акумулятори для ШІ-датацентрів

Світові автовиробники та виробники акумуляторів змінюють стратегію: замість випуску батарей для електромобілів вони переналаштовують заводи під виробництво елементів для систем збереження енергії (Energy Storage Systems, ESS). Причиною стало різке збільшення попиту на дата-центри через бум штучного інтелекту, тоді як продажі електрокарів сповільнилися. Таким чином, зростання споживання чіпів та акумуляторів для ІІ та дата-центрів впливає на вартість компонентів та обмежує їх доступність.

За даними аналітичної компанії CRU, у Північній Америці вже переналаштовуються десять заводів для випуску елементів ESS. Раніше ці підприємства планували виробляти акумулятори для електромобілів, але плани змінилися, що спричинило скасування потужностей, здатних забезпечити батареями близько двох мільйонів автомобілів. З десяти майданчиків сім буде орієнтовано переважно на ринок систем накопичення енергії.

Призначення та функції ESS

ESS є комплексами зі стелажами батарейних модулів, керованих спеціальним програмним забезпеченням. Такі системи допомагають національним електромережам, а також будинкам, підприємствам та заводам компенсувати нестабільність генерації від поновлюваних джерел — вітру та сонячної енергії.

Прикладом є завод у Кентуккі, який компанія Ford спочатку готувала для випуску батарей для електромобілів. Зараз виробництво модифікують, щоб задовольняти «попит клієнтів, що зростає, на постачання систем зберігання енергії всередині країни при обмеженій кількості кваліфікованих постачальників».

Автовиробники та Big Tech

Керівник підрозділу батарей General Motors Курт Келті повідомив Financial Times, що компанія розглядає можливість власного виробництва акумуляторів для ESS. Stellantis спільно з південнокорейською Samsung SDI вже переобладнає лінії на спільному заводі в Індіані під випуск ESS-елементів. У результаті всі три великі автовиробники Детройта можуть стати постачальниками для технологічних гігантів, які будують дата-центри для потреб штучного інтелекту.

Для дата-центрів безперебійне живлення є критично важливим, оскільки будь-які перебої або стрибки напруги здатні зупинити роботу серверів. Активне будівництво центрів обробки даних у США відкриває автовиробникам та виробникам акумуляторів нові джерела доходу.

Tesla та зростання виручки в сегменті зберігання енергії

Tesla вже активно працює у цьому напрямку. Компанія використовує елементи різних постачальників, включаючи CATL та LG, у своїх системах Megapack та Powerwall. За підсумками минулого року виторг Tesla від генерації та зберігання енергії зріс на 27% — до $12,8 млрд, тоді як у 2021 році цей показник становив $2,8 млрд. При цьому доходи від продажу електромобілів знизилися на 9% — до $64 млрд.

Додатково на ринок вплинули зміни державної політики США. Після того, як адміністрація Трампа скоротила податкові пільги, введені в рамках Inflation Reduction Act при Байдені, та пом’якшила норми щодо викидів та стандартів чистого повітря, державна підтримка електромобілів ослабла. Це прискорило перехід виробників до сегменту ESS.