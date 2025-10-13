Защищенные планшеты Dell Pro Rugged 10 и 12 оснащены Intel Core Ultra и SSD

Компания Dell представила два новых защищённых планшета под управлением Windows — Pro Rugged 10 и Pro Rugged 12. Оба устройства рассчитаны на профессионалов, работающих в сложных или экстремальных условиях, и позиционируются как самые лёгкие полностью защищённые 10- и 12-дюймовые планшеты с Windows. Новинки оснащены современными процессорами Intel Core Ultra 200V с встроенным нейропроцессором (NPU), который обеспечивает локальную обработку задач искусственного интеллекта прямо на устройстве.

Обе модели относятся к классу Copilot+ PC, что означает поддержку локальных AI-функций Windows 11 Pro. Планшеты получили систему из двух аккумуляторов с возможностью горячей замены, благодаря чему устройство не потребует выключения во время смены батареи. Степень защиты IP66 гарантирует устойчивость к пыли и струям воды под высоким давлением, а соответствие военным стандартам MIL-STD-810H и MIL-STD-461G подтверждает устойчивость к падениям, вибрациям и электромагнитным воздействиям.

Старшая модель Pro Rugged 12 весит 1,31 кг и оснащена 12-дюймовым сенсорным экраном с разрешением FHD+ и яркостью до 1200 нит. Младшая версия Pro Rugged 10 весит 1,04 кг и имеет дисплей с яркостью до 1000 нит. Оба экрана выполнены в формате 16:10, поддерживают управление в перчатках и под дождём, а защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 предохраняет от царапин. Также доступны конфигурации с поддержкой 5G и Wi-Fi 7.

Характеристики Dell Pro Rugged 10 и 12

В основе устройств — процессоры Intel Core Ultra 200V, дополненные до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и съёмным SSD-накопителем ёмкостью до 2 ТБ. В версиях с Ultra 7 используется графика Intel Arc 140V, а в моделях с Ultra 5 — Arc 130V. Среди средств безопасности: TPM 2.0, сканер отпечатков пальцев, ридер смарт-карт, механическая шторка вебкамеры и распознавание лица Windows Hello. Порты USB-C, батареи и накопители можно заменять самостоятельно.

Для устройств предлагается широкий выбор аксессуаров — полноразмерная клавиатура с защитой IP66, стилус, вращающиеся ремни, а также магнитные крепления VESA. Модель Pro Rugged 12 дополнительно предлагает расширенные интерфейсы и опциональный дальнобойный сканер штрихкодов, тогда как 10-дюймовая версия получила компактное крепление VESA 50×50 мм.

Dell предлагает для обеих моделей сервис ProSupport с выездным обслуживанием на следующий рабочий день сроком до 5 лет. Новинки уже поступили в продажу в Германии по ценам от €2909 за Pro Rugged 10 и €3129 за Pro Rugged 12. В Великобритании стартовые цены составляют £2523 и £2715, а в США — $2670 и $2990 соответственно.