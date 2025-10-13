Захищені планшети Dell Pro Rugged 10 та 12 оснащені Intel Core Ultra та SSD

Компанія Dell представила два нові захищені планшети під керуванням Windows — Pro Rugged 10 і Pro Rugged 12. Обидва пристрої розраховані на професіоналів, що працюють у складних або екстремальних умовах, і позиціонуються як найлегші повністю захищені 10- і 12-дюймові планшети. Новинки оснащені сучасними процесорами Intel Core Ultra 200V із вбудованим нейропроцесором (NPU), який забезпечує локальну обробку завдань штучного інтелекту безпосередньо на пристрої.

Обидві моделі належать до класу Copilot+ PC, що означає підтримку локальних функцій AI Windows 11 Pro. Планшети отримали систему з двох акумуляторів з можливістю гарячої заміни, завдяки чому пристрій не вимагатиме вимкнення під час зміни батареї. Ступінь захисту IP66 гарантує стійкість до пилу та струменів води під високим тиском, а відповідність військовим стандартам MIL-STD-810H та MIL-STD-461G підтверджує стійкість до падінь, вібрацій та електромагнітних впливів.

Старша модель Pro Rugged 12 важить 1,31 кг і оснащена 12-дюймовим сенсорним екраном з роздільною здатністю FHD+ та яскравістю до 1200 ниток. Молодша версія Pro Rugged 10 важить 1,04 кг і має дисплей з яскравістю до 1000 ніт. Обидва екрани виконані у форматі 16:10, підтримують керування в рукавичках та під дощем, а захисне скло Corning Gorilla Glass 5 захищає від подряпин. Також доступні конфігурації з підтримкою 5G та Wi-Fi 7.

Характеристики Dell Pro Rugged 10 та 12

В основі пристроїв – процесори Intel Core Ultra 200V, доповнені до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та знімним SSD-накопичувачем ємністю до 2 ТБ. У версіях із Ultra 7 використовується графіка Intel Arc 140V, а в моделях із Ultra 5 – Arc 130V. Серед засобів безпеки: TPM 2.0, сканер відбитків пальців, рідер смарт-карт, механічна шторка вебкамери та розпізнавання обличчя Windows Hello. Порти USB-C, батареї та накопичувачі можна замінювати самостійно.

Для пристроїв пропонується широкий вибір аксесуарів – повнорозмірна клавіатура із захистом IP66, стілус, ремені, що обертаються, а також магнітні кріплення VESA. Модель Pro Rugged 12 додатково пропонує розширені інтерфейси та опціональний далекобійний сканер штрих-кодів, тоді як 10-дюймова версія отримала компактне кріплення VESA 50×50 мм.

Dell пропонує для обох моделей сервіс ProSupport із виїзним обслуговуванням на наступний робочий день на строк до 5 років. Новинки вже надійшли у продаж у Німеччині за цінами від €2909 за Pro Rugged 10 та €3129 за Pro Rugged 12. У Великій Британії стартові ціни становлять £2523 та £2715, а в США — $2670 та $2990 відповідно.