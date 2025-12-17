   

Замена дисплея Samsung Galaxy TriFold стоит как новый Galaxy S25 Ultra

17.12.25

Samsung Galaxy TriFold

 

В Южной Корее официально стартовали продажи складывающегося смартфона Samsung Galaxy TriFold. Несмотря на цену около 2400 долларов, новинка от Samsung вызвала ажиотаж: перед магазинами образовались очереди, а первую партию устройств раскупили практически мгновенно.

 

Вскоре после старта продаж производитель вскрыл стоимость ремонта трифолда – и эти цифры дают понять, что пользоваться смартфоном придется максимально осторожно. Замена внутреннего гибкого дисплея в Корее стоит около $1120, что делает его самым дорогим экраном в истории компании. Для сравнения, за эту сумму можно купить новый Galaxy S25 Ultra. В то же время замена внешнего экрана обойдется примерно в $92.

 

Чтобы частично смягчить расходы для покупателей, Samsung позволяет один раз заменить внутренний дисплей за полцены, однако даже в этом случае ремонт превысит $500 – сумму, за которую можно купить полноценный смартфон среднего класса. В то же время компания демонстрировала процесс сдачи, тестирования и контроля качества Galaxy Z TriFold, уверяя, что конструкция рассчитана на интенсивное использование и случайные повреждения не должны быть частыми.


17.12.25 | 10.11
