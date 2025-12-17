Заміна дисплея Samsung Galaxy TriFold коштує як новий Galaxy S25 Ultra

У Південній Кореї офіційно стартували продаж смартфона Samsung Galaxy TriFold, що складається. Незважаючи на ціну близько 2400 доларів, новинка від Samsung викликала ажіотаж: перед магазинами утворилися черги, а перша партія пристроїв була розкуплена практично миттєво.

Незабаром після старту продажів виробник розкрив вартість ремонту трифолду – і ці цифри дають зрозуміти, що користуватися смартфоном доведеться максимально обережно. Заміна внутрішнього гнучкого дисплея в Кореї коштує близько $1120, що робить його найдорожчим екраном в історії компанії. Для порівняння, за цю суму можна купити новий Galaxy S25 Ultra. У той же час заміна зовнішнього екрана коштуватиме приблизно $92.

Щоб почасти пом’якшити витрати для покупців, Samsung дозволяє один раз замінити внутрішній дисплей за півціни, проте навіть у цьому випадку ремонт перевищить $500 – суму, за яку можна купити повноцінний смартфон середнього класу. У той же час компанія демонструвала процес здачі, тестування та контролю якості Galaxy Z TriFold, запевняючи, що конструкція розрахована на інтенсивне використання та випадкові пошкодження не повинні бути частими.