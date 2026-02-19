YouTube закрыл комментарии и описания видео для пользователей с блокировщиками рекламы

Видеосервис YouTube вновь ужесточает меры против обхода рекламы. Пользователи массово сообщают о том, что на платформе исчезают комментарии под роликами. Вместо привычного блока обсуждения отображается сообщение «Comments are turned off», хотя авторы видео не отключали возможность комментирования. Сообщения о проблеме распространяются на форумах и в социальных сетях, в том числе на Reddit, где десятки пользователей подтверждают наличие сбоя.

По словам пользователей, исчезновение комментариев затрагивает самые разные видеоролики. В некоторых случаях пропадает не только раздел обсуждения, но и текстовое описание под видео. Это вызывает дополнительные вопросы, поскольку проблема затрагивает и часть подписчиков YouTube Premium, если они используют сторонние средства блокировки рекламы.

Ограничения затрагивают и Premium-подписчиков

Многие пользователи отмечают, что ключевым фактором в появлении ограничений становится активный блокировщик рекламы. После его отключения комментарии и описания возвращаются, что указывает на прямую связь между использованием фильтров и функциональностью платформы. Подобные жалобы поступают и от тех, кто использует браузеры со встроенными механизмами блокировки рекламы и трекеров, включая Brave.

Ситуация вызывает раздражение у части аудитории, поскольку ограничения затрагивают даже пользователей с платной подпиской, которые рассчитывают на полноценный доступ к сервису. При этом официальных разъяснений от YouTube о характере проблемы пока не последовало.

Платформа продолжает борьбу с обходом рекламы

Текущие сообщения пользователей укладываются в общую стратегию сервиса по противодействию блокировщикам рекламы. Ранее YouTube уже демонстрировал предупреждения с требованием отключить фильтрацию рекламы и ограничивал доступ к видео для пользователей отдельных браузеров. Также сервис постепенно закрывал возможности фонового воспроизведения без оформления подписки.

В результате платформа последовательно усиливает контроль над способами просмотра контента. Пользователям фактически предлагают выбор между просмотром рекламы или оформлением платной подписки. В противном случае часть функций может работать нестабильно или становиться недоступной.