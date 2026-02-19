YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами

Відеосервіс YouTube знову посилює заходи проти обходу реклами. Користувачі масово повідомляють, що на платформі зникають коментарі під роликами. Замість звичного блоку обговорення відображається повідомлення Comments are turned off, хоча автори відео не відключали можливість коментування. Повідомлення про проблему розповсюджуються на форумах і в соціальних мережах, у тому числі на Reddit, де десятки користувачів підтверджуються.

За словами користувачів, зникнення коментарів зачіпає різні відеоролики. У деяких випадках пропадає не лише розділ обговорення, а й текстовий опис під відео. Це викликає додаткові питання, оскільки проблема торкається і частини передплатників YouTube Premium, якщо вони використовують сторонні засоби блокування реклами.

Обмеження торкаються і Premium-передплатників

Багато користувачів відзначають, що ключовим фактором у появі обмежень стає активний блокувальник реклами. Після його відключення коментарі та описи повертаються, що вказує на прямий зв'язок між використанням фільтрів та функціональністю платформи. Подібні скарги надходять і від тих, хто використовує браузери з вбудованими механізмами блокування реклами та трекерів, включаючи Brave

Ситуація викликає роздратування в частині аудиторії, оскільки обмеження торкаються навіть користувачів із платною підпискою, які розраховують на повноцінний доступ до сервісу. При цьому офіційних роз’яснень від YouTube про характер проблеми поки не було.

Платформа продовжує боротьбу з обходом реклами

Поточні повідомлення користувачів вкладаються у загальну стратегію сервісу протидії блокувальникам реклами. Раніше YouTube вже демонстрував попередження з вимогою вимкнути фільтрацію реклами та обмежував доступ до відео для користувачів окремих браузерів. Також сервіс поступово закривав можливості фонового відтворення без підписки.

В результаті платформа послідовно посилює контроль за способами перегляду контенту. Користувачам фактично пропонують вибір між переглядом реклами чи оформленням платної передплати. В іншому випадку частина функцій може працювати нестабільно або стати недоступною.