YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами  

YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами19.02.26
Відеосервіс YouTube знову посилює заходи проти обходу реклами. Користувачі масово повідомляють, що на платформі зникають коментарі під роликами. Замість звичного блоку обговорення відображається повідомлення Comments are turned off, хоча автори відео не відключали можливість коментування. Повідомлення про проблему розповсюджуються на форумах і в соціальних мережах, у тому числі на Reddit, де десятки користувачів підтверджуються.
За словами користувачів, зникнення коментарів зачіпає різні відеоролики. У деяких випадках пропадає не лише розділ обговорення, а й текстовий опис під відео. Це викликає додаткові питання, оскільки проблема торкається і частини передплатників YouTube Premium, якщо вони використовують сторонні засоби блокування реклами.
Обмеження торкаються і Premium-передплатників
Багато користувачів відзначають, що ключовим фактором у появі обмежень стає активний блокувальник реклами. Після його відключення коментарі та описи повертаються, що вказує на прямий зв’язок між використанням фільтрів та функціональністю платформи. Подібні скарги надходять і від тих, хто використовує браузери з вбудованими механізмами блокування реклами та трекерів, включаючи Brave</span
Ситуація викликає роздратування в частині аудиторії, оскільки обмеження торкаються навіть користувачів із платною підпискою, які розраховують на повноцінний доступ до сервісу. При цьому офіційних роз’яснень від YouTube про характер проблеми поки не було.
Платформа продовжує боротьбу з обходом реклами
Поточні повідомлення користувачів вкладаються у загальну стратегію сервісу протидії блокувальникам реклами. Раніше YouTube вже демонстрував попередження з вимогою вимкнути фільтрацію реклами та обмежував доступ до відео для користувачів окремих браузерів. Також сервіс поступово закривав можливості фонового відтворення без підписки.
В результаті платформа послідовно посилює контроль за способами перегляду контенту. Користувачам фактично пропонують вибір між переглядом реклами чи оформленням платної передплати. В іншому випадку частина функцій може працювати нестабільно або стати недоступною.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами YouTube сервіс
Відеосервіс YouTube знову посилює заходи проти обходу реклами. Користувачі масово повідомляють, що на платформі зникають коментарі під роликами.
Meta закриває веб-сайт Messenger.com. Месенджер тепер тільки у Facebook Facebook месенджер
Meta оголосила про закриття окремого веб-сайту Messenger.com – він перестане працювати вже у квітні 2026 року. Після цього надсилати повідомлення через нього буде неможливо.
YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами
LG Buds Plus xboom Buds Lite – нові навушники компанії
Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini
Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla
Українські користувачі зможуть монетизувати сторінки з 5000+ передплатників у Facebook
Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон з батареєю на 8000 мАг та AMOLED-екраном 144 Гц
Як вимкнути ШІ у пошуку Google: інструкція для ПК, Android та iOS
Diablo II вперше за 25 років отримала новий ігровий клас персонажа