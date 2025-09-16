YouTube Music получил новый дизайн интерфейса16.09.25
YouTube Music обновил дизайн плеера на Android и iOS. Изменения касаются главным образом расположения элементов управления воспроизведением, включая переключение между аудио- и видеорежимами, отображение текста песен и доступ к похожим трекам.
Главное нововведение — перенос переключателя аудио/видео и нижнего меню, где раньше были кнопки для включения текста, просмотра похожих композиций и списка следующих треков. Теперь все дополнительные элементы собраны в карусель управления, расположенную прямо под основными кнопками воспроизведения, паузы и перемотки.
В нижней части плеера остался только один элемент — блок с радиостанцией, откуда воспроизводится композиция. Проведя по нему, можно увидеть список треков, которые будут звучать дальше.
Новый дизайн уже постепенно разворачивается среди пользователей по всему миру. Поскольку обновление серверное, обновлять приложение вручную через Google Play или App Store не требуется.
Ранее в версии 8.26.51 приложения YouTube Music появилась новая функция, позволяющая возвращаться к прослушиванию песен с того места, на котором пользователь остановился. Об этом сообщает Android Authority.
Функция YouTube Music работает между различными устройствами: пользователь может начать слушать трек, например, на смартфоне, а затем продолжить его с той же позиции на компьютере или телевизоре. Сервис запоминает позицию не только в отдельных песнях, но и в альбомах и плейлистах, позволяя сохранять прогресс в нескольких местах одновременно.
Хотя эта функция еще не достигает уровня полноценной синхронизации, которую предлагает Spotify, она может стать удобным инструментом для пользователей, регулярно переключающихся между устройствами во время прослушивания музыки.
«Укрпочта» официально представила новое мобильное приложение, которое уже доступно в бета-версии для загрузки в App Store и Google Play.
