YouTube Music отримав новий дизайн інтерфейсу

YouTube Music оновив дизайн плеєра на Android та iOS.Зміни стосуються головним чином розташування елементів керування відтворенням, включаючи перемикання між аудіо- та відеорежимами, відображення тексту пісень та доступ до схожих треків.

Головне нововведення – перенесення перемикача аудіо/відео та нижнього меню, де раніше були кнопки для включення тексту, перегляду схожих композицій та списку наступних треків. Тепер усі додаткові елементи зібрані в карусель управління, розташовану прямо під основними кнопками відтворення, паузи та перемотування.

У нижній частині плеєра залишився лише один елемент – блок із радіостанцією, звідки відтворюється композиція. Провівши ним, можна побачити список треків, які звучатимуть далі.

Новий дизайн поступово розгортається серед користувачів по всьому світу. Оскільки оновлення серверне, оновлювати програму вручну через Google Play або App Store не потрібно.

Раніше в версії 8.26.51 програми YouTube Music з’явилася нова функція, що дозволяє повертатися до прослуховування пісень з того місця, на якому користувач зупинився. Про це повідомляє Android Authority.

Функція YouTube Music працює між різними пристроями: користувач може почати слухати трек, наприклад на смартфоні, а потім продовжити його з тієї ж позиції на комп’ютері або телевізорі. Сервіс запам’ятовує позицію не лише в окремих піснях, а й у альбомах та плейлистах, дозволяючи зберігати прогрес у кількох місцях одночасно.

Хоча ця функція ще не досягає рівня повноцінної синхронізації, яку пропонує Spotify, вона може стати зручним інструментом для користувачів, які регулярно перемикаються між пристроями під час прослуховування музики.