YouTube добавила новые функции родительского контроля для украинских пользователей

YouTube начинает внедрение нового пакета инструментов для родителей в Украине, который позволяет более точно контролировать, какой контент и как долго дети просматривают на платформе. Среди нововведений — управление временем просмотра Shorts, а также напоминания о сне и перерывах.

Контроль времени и осознанный просмотр

Одним из ключевых обновлений стали дополнительные инструменты осознанного просмотра. Родители получили возможность устанавливать лимит времени на просмотр коротких видео Shorts или полностью отключать эту ленту, устанавливая таймер на ноль. Такой режим можно использовать, например, во время учебы, а затем временно увеличивать лимит — до часа — в поездках или на отдыхе. Также появилась возможность создавать собственные напоминания о времени сна и перерывах, дополняя уже существующие стандартные настройки YouTube.

Доступ к контенту с учетом возраста

YouTube упростил доступ к возрастному контенту благодаря обновленному процессу регистрации и быстрому переключению между семейными профилями. Это должно обеспечить, чтобы каждый пользователь видел только материалы, соответствующие его возрасту, а рекомендации формировались с учетом этих ограничений.

Новые стандарты контента для подростков

Платформа также представила обновленные стандарты контента для подростков. Они были разработаны совместно с Центром ученых и сторителлеров Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе при поддержке экспертов Университетского колледжа Лондона, Американской психологической ассоциации и Бостонской детской больницы. Эти стандарты станут основой для алгоритмов рекомендаций YouTube и направлены на то, чтобы предлагать подросткам интересный, безопасный и познавательный контент.

Руководство для авторов детского и подросткового контента

В дополнение к новым стандартам YouTube представил «Руководство для авторов», созданное в сотрудничестве с Консультативным комитетом YouTube по вопросам молодежи и семьи, а также организацией Save the Children International. В документе учитывается влияние блогеров на подростков, которые часто воспринимают авторов как ориентиры в процессе взросления и познания мира.

Руководство рекомендует создателям контента использовать позитивный и доброжелательный тон, включая юмор и элементы повседневной жизни, которые поднимают настроение и учат самоиронии. Авторам также предлагается поощрять любознательность и вдохновение через творческие форматы, демонстрацию новых хобби и закулисных процессов, а также углублять интересы подростков, раскрывая темы, которые им близки, с акцентом на сам процесс, а не только на результат.

Отдельное внимание уделено развитию жизненных навыков. Речь идет о понятных и практичных советах для реальных ситуаций, таких как работа в команде или управление личным бюджетом. Важным пунктом остается достоверность информации: авторам рекомендуется использовать проверенные источники, учитывать возраст аудитории и избегать распространения недостоверных сведений.

Кроме того, в руководстве подчеркивается необходимость противостоять языку ненависти, избегать деструктивных конфликтов и четко разделять факты и личные мнения. Авторам также советуют мотивировать подростков проверять настройки конфиденциальности, фильтровать собственные ленты и отписываться от аккаунтов, которые негативно влияют на эмоциональное состояние.

Сроки внедрения

Все перечисленные обновления YouTube начинает внедрять с сегодняшнего дня. Они станут доступными пользователям в Украине и других странах мира в течение ближайших месяцев.