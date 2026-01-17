YouTube додала нові функції батьківського контролю для українських користувачів

YouTube розпочинає впровадження нового пакету інструментів для батьків в Україні, який дозволяє більш точно контролювати, який контент та як довго діти переглядають на платформі. Серед нововведень — управління часом перегляду Shorts, а також нагадування про сон та перерви.

Контроль часу та усвідомлений перегляд

Одним із ключових оновлень стали додаткові інструменти усвідомленого перегляду. Батьки отримали можливість встановлювати ліміт часу для перегляду коротких відео Shorts або повністю відключати цю стрічку, встановлюючи таймер на нуль. Такий режим можна використовувати, наприклад, під час навчання, а потім тимчасово збільшувати ліміт – до години – у поїздках чи відпочинку. Також з’явилася можливість створювати власні нагадування про час сну та перерви, доповнюючи вже існуючі стандартні налаштування YouTube.

Доступ до контенту з урахуванням віку

YouTube спростив доступ до вікового контенту завдяки оновленому процесу реєстрації та швидкому переключенню між сімейними профілями. Це повинно забезпечити, щоб кожен користувач бачив лише матеріали, що відповідають його віку, а рекомендації формувалися з урахуванням цих обмежень.

Нові стандарти контенту для підлітків

Платформа представила оновлені стандарти контенту для підлітків. Вони були розроблені спільно з Центром вчених та сторітелерів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі за підтримки експертів Університетського коледжу Лондона, Американської психологічної асоціації та Бостонської дитячої лікарні. Ці стандарти стануть основою для алгоритмів рекомендацій YouTube та спрямовані на те, щоб пропонувати підліткам цікавий, безпечний та пізнавальний контент.

Посібник для авторів дитячого та підліткового контенту

На додаток до нових стандартів YouTube представив «Посібник для авторів», створений у співпраці з Консультативним комітетом YouTube з питань молоді та сім’ї, а також організацією Save the Children International. У документі враховується вплив блогерів на підлітків, які часто сприймають авторів як орієнтири у процесі дорослішання та пізнання світу.

Керівництво рекомендує творцям контенту використовувати позитивний та доброзичливий тон, включаючи гумор та елементи повсякденного життя, які піднімають настрій та вчать самоіронії. Авторам також пропонується заохочувати допитливість та натхнення через творчі формати, демонстрацію нових хобі та закулісних процесів, а також поглиблювати інтереси підлітків, розкриваючи теми, які їм близькі, з акцентом на сам процес, а не лише на результат.

Окрему увагу приділено розвитку життєвих навичок. Йдеться про зрозумілі та практичні поради для реальних ситуацій, таких як робота в команді або управління особистим бюджетом. Важливим пунктом залишається достовірність інформації: авторам рекомендується використовувати перевірені джерела, враховувати вік аудиторії та уникати поширення недостовірних відомостей.

Крім того, у керівництві наголошується на необхідності протистояти мові ненависті, уникати деструктивних конфліктів і чітко розділяти факти та особисті думки. Авторам також радять мотивувати підлітків перевіряти налаштування конфіденційності, фільтрувати власні стрічки та відписуватись від акаунтів, які негативно впливають на емоційний стан.

Терміни впровадження

Усі перелічені оновлення YouTube починає впроваджувати з сьогоднішнього дня. Вони стануть доступними користувачам в Україні та інших країнах світу протягом найближчих місяців.