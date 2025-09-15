YouTube добавила дубляж на разных языках для всех видео

YouTube объявила о полноценном запуске функции многоязычного аудио, которая позволит авторам добавлять дубляж своих видео на разных языках. В течение ближайших недель эта возможность станет доступна всем создателям контента.

Функция впервые появилась в 2023 году в рамках пилотного проекта, участие в котором принимали лишь отдельные блогеры, среди них MrBeast, Марк Робер и шеф-повар Джейми Оливер. Изначально авторы работали со сторонними сервисами дубляжа, однако позже YouTube внедрил собственный инструмент, основанный на технологиях Google Gemini. Эта система способна передавать интонацию и эмоциональные акценты оригинального выступления при переводе.

По данным компании, тестирование показало, что многоязычное аудио повышает интерес аудитории. В среднем более четверти времени просмотра таких видео приходится на языки, отличные от основного. На канале Джейми Оливера после внедрения новой функции число просмотров увеличилось втрое.

Параллельно с этим YouTube с июня тестирует многоязычные миниатюры. Выбранные авторы получили возможность подстраивать изображения для предварительного просмотра так, чтобы они отображались на языке, выбранном зрителем. Кроме того, ранее сообщалось, что сервис намерен ужесточить контроль за использованием семейных подписок YouTube Premium.