YouTube додала дубляж різними мовами для всіх відео15.09.25
YouTube оголосила про повноцінний запуск функції багатомовного аудіо, яка дозволить авторам додавати дубляж своїх відео різними мовами. Протягом найближчих тижнів ця можливість стане доступною всім творцям контенту.
Функція вперше з’явилася у 2023 році в рамках пілотного проекту, участь у якому брали лише окремі блогери, серед них MrBeast, Марк Робер та шеф-кухар Джеймі Олівер. Спочатку автори працювали зі сторонніми сервісами дубляжу, проте пізніше YouTube впровадив власний інструмент, що базується на технологіях Google Gemini. Ця система здатна передавати інтонацію та емоційні акценти оригінального виступу під час перекладу.
За даними компанії, тестування показало, що багатомовне аудіо підвищує інтерес аудиторії. У середньому більше чверті часу перегляду таких відео посідає мови, відмінні від основного. На каналі Джеймі Олівера після впровадження нової функції кількість переглядів збільшилась утричі.
Паралельно з цим YouTube із червня тестує багатомовні мініатюри. Вибрані автори отримали можливість підлаштовувати зображення для попереднього перегляду так, щоб вони відображалися мовою, вибраною глядачем. Крім того, раніше повідомлялося, що сервіс має намір посилити контроль за використанням сімейних передплат YouTube Premium.
Viber запустила маркетплейс прямо у месенджері Viber магазин
Rakuten Viber анонсував запуск власного маркетплейсу прямо у додатку. Новий сервіс з’явиться в окремій вкладці “Маркетплейс” і дозволить користувачам знаходити локальні компанії
