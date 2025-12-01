YouTube даст возможность самостоятельно формировать ленту рекомендаций

Платформа YouTube тестирует экспериментальную функцию под названием Your Custom Feed, которая предназначена для упорядочивания рекомендаций в пользовательской ленте. Новый инструмент предлагает возможность самостоятельно формировать подборку контента с помощью текстовых запросов.

Рекомендации YouTube настройка

По данным сервиса, участники тестирования могут заметить кнопку «Your Custom Feed» рядом со стандартной вкладкой «Home». Нажав на нее, пользователь вводит тему, которая интересует его, например «рецепты итальянской кухни» или «финансовые советы для начинающих». После этого система формирует подборку роликов, соответствующих указанному запросу.

Такой подход позиционируется как альтернатива текущей модели рекомендаций, которая нередко издает контент, не совпадающий с интересами зрителя. Часто бывает так, что после нескольких дисков Disney сервис продолжает предлагать подобные материалы, даже если они не отражают реальные предпочтения пользователя. Введение новой функции должно изменить принцип взаимодействия, переводя его от пассивного просмотра к активной настройке.

YouTube не единственный сервис, экспериментирующий с персонализацией. Соцсети Threads также проверяют свой вариант настройки ленты, а платформа X, ранее известная как Twitter, планирует внедрить чат-бота Grok, который будет менять рекомендованную ленту по запросам пользователей.