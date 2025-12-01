 

YouTube дасть можливість самостійно формувати стрічку рекомендацій

01.12.25

youtube

 

Платформа YouTube тестує експериментальну функцію під назвою Your Custom Feed, яка призначена для впорядкування рекомендацій у стрічці користувача. Новий інструмент пропонує можливість самостійно формувати вибірку контенту за допомогою текстових запитів.

 

Рекомендації YouTube налаштування

 

За даними сервісу, учасники тестування можуть помітити кнопку Your Custom Feed поруч зі стандартною вкладкою Home. Натиснувши на неї, користувач вводить тему, яка цікавить його, наприклад, «рецепти італійської кухні» або «фінансові поради для початківців». Після цього система формує добірку роликів, які відповідають зазначеному запиту.

 

Такий підхід позиціонується як альтернатива поточної моделі рекомендацій, яка нерідко видає контент, що не співпадає з інтересами глядача. Часто буває так, що після кількох дисків Disney сервіс продовжує пропонувати подібні матеріали навіть якщо вони не відображають реальні переваги користувача. Введення нової функції має змінити принцип взаємодії, переводячи його від пасивного перегляду до активного налаштування.

 

YouTube не єдиний сервіс, який експериментує з персоналізацією. Соцмережі Threads також перевіряють свій варіант налаштування стрічки, а платформа X, раніше відома як Twitter, планує впровадити чат-бота Grok, який мінятиме рекомендовану стрічку за запитами користувачів.


01.12.25 | 13.10
01.12.25 | 10.24
Sony LYTIA 901 – перший смартфонний сенсор компанії на 200 Мпікс   
Sony Lytia LYT-900 camea smartphone module

Sony представила свій перший смартфонний сенсор з роздільною здатністю 200 мегапікселів під назвою LYTIA 901. Модуль виконаний у форматі 1/1,12 дюйми

