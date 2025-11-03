YouTube будет автоматически увеличивать старые видео до Full HD

YouTube запустил новую функцию Super Resolution, которая использует искусственный интеллект для повышения качества старых видео при просмотре на телевизорах. Технология автоматически улучшает изображение до разрешения 1080p, делая картинку более «четкой и чистой», без вмешательства авторов контента.

Как работает апскейлинг на YouTube

Алгоритмы апскейлинга работают непосредственно на серверах YouTube. Оригинальные файлы остаются неприкосновенными, а пользователи при желании могут отключить Super Resolution в настройках.

В компании отмечают, что создатели контента сохраняют полный контроль над собственными видео, ведь и исходные файлы, и их начальное разрешение остаются доступными. Зрители в свою очередь могут выбирать между оригинальной версией ролика и улучшенной — новая опция будет четко обозначена в меню качества воспроизведения.

Пока функция развертывается постепенно и работает только для видео с разрешением от 240p до 720p. Клипы, уже оцифрованные авторами до 1080p или выше, система не будет обрабатывать.

Тенденции внедрения Super Resolution

Внедрение Super Resolution совпадает с более широкой тенденцией в сфере видео — у больших производителей телевизоров уже есть собственные технологии улучшения изображения с помощью ИИ.

Подобные решения предлагают Nvidia с функцией RTX Video Super Resolution и медиаприставки Shield TV, также использующими машинное обучение для масштабирования изображения.

Новые инструменты для авторов

Помимо этой инновации, YouTube расширяет инструменты для авторов. Платформа увеличивает максимальный размер миниатюр с 2 до 50 МБ, чтобы поддерживать изображение в 4K-качестве, а также тестирует функцию загрузки больших видео, доступную только выбранным создателям.

Еще одна новинка — QR-коды для видео с тегами товаров. Они позволят зрителям мгновенно переходить к покупке понравившихся продуктов, просто отсканировав код на экране смартфоном.

Запуск Super Resolution от YouTube демонстрирует стремление платформы сделать даже старый контент более привлекательным для современных зрителей и одновременно расширить возможности монетизации для авторов.