YouTube будет автоматически увеличивать старые видео до Full HD03.11.25
YouTube запустил новую функцию Super Resolution, которая использует искусственный интеллект для повышения качества старых видео при просмотре на телевизорах. Технология автоматически улучшает изображение до разрешения 1080p, делая картинку более «четкой и чистой», без вмешательства авторов контента.
Как работает апскейлинг на YouTube
Алгоритмы апскейлинга работают непосредственно на серверах YouTube. Оригинальные файлы остаются неприкосновенными, а пользователи при желании могут отключить Super Resolution в настройках.
В компании отмечают, что создатели контента сохраняют полный контроль над собственными видео, ведь и исходные файлы, и их начальное разрешение остаются доступными. Зрители в свою очередь могут выбирать между оригинальной версией ролика и улучшенной — новая опция будет четко обозначена в меню качества воспроизведения.
Пока функция развертывается постепенно и работает только для видео с разрешением от 240p до 720p. Клипы, уже оцифрованные авторами до 1080p или выше, система не будет обрабатывать.
Тенденции внедрения Super Resolution
Внедрение Super Resolution совпадает с более широкой тенденцией в сфере видео — у больших производителей телевизоров уже есть собственные технологии улучшения изображения с помощью ИИ.
Подобные решения предлагают Nvidia с функцией RTX Video Super Resolution и медиаприставки Shield TV, также использующими машинное обучение для масштабирования изображения.
Новые инструменты для авторов
Помимо этой инновации, YouTube расширяет инструменты для авторов. Платформа увеличивает максимальный размер миниатюр с 2 до 50 МБ, чтобы поддерживать изображение в 4K-качестве, а также тестирует функцию загрузки больших видео, доступную только выбранным создателям.
Еще одна новинка — QR-коды для видео с тегами товаров. Они позволят зрителям мгновенно переходить к покупке понравившихся продуктов, просто отсканировав код на экране смартфоном.
Запуск Super Resolution от YouTube демонстрирует стремление платформы сделать даже старый контент более привлекательным для современных зрителей и одновременно расширить возможности монетизации для авторов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
YouTube будет автоматически увеличивать старые видео до Full HD YouTube искусственный интеллект сервис
Алгоритмы апскейлинга видео работают непосредственно на серверах YouTube. Оригинальные файлы остаются неприкосновенными
Камера Insta360 X4 Air с 8K получила функции флагманов, но стоит заметно дешевле камера экшн-камера
Камера Insta360 X4 Air — самая компактная и доступная модель в своей линейке с поддержкой съемки 8K 360° видео
YouTube будет автоматически увеличивать старые видео до Full HD
Украинская компания Grammarly станет Superhuman
Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году
Тихий сверхзвуковой самолет NASA X-59 совершил свой первый полет
Doom запустили на космическом спутнике ESA
Еще не поздно: топ зарядных станций для дома во время блэкаутов
Nike показала первый кроссовок с электроприводом
Ученые создали искусственный мягкий глаз с автофокусом
Курьеры Glovo преодолели 331 млн км за 7 лет работы в Украине
Motorola Moto X70 Air — тонкий смартфон с защитой IP69
Илон Маск запустил Grokipedia. Она частично копирует Википедию
Сделать заказ в McDonald’s заранее можно будет со смартфона