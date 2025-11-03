YouTube автоматично підвищуватиме розмір старих відео до Full HD

YouTube запустив нову функцію Super Resolution, яка використовує штучний інтелект для підвищення якості старих відео під час перегляду на телевізорах. Технологія автоматично покращує зображення до роздільної здатності 1080p, роблячи картинку «чіткішою та чистішою», без втручання авторів контенту.

Як працює апскейлінг на YouTube

Алгоритми апскейлінгу працюють безпосередньо на серверах YouTube. Оригінальні файли залишаються недоторканними, а користувачі за бажання можуть вимкнути Super Resolution у налаштуваннях.

У компанії зазначають, що творці контенту зберігають повний контроль над власними відео, адже і вихідні файли, і їхня початкова роздільна здатність залишаються доступними. Глядачі, у свою чергу, можуть вибирати між оригінальною версією ролика та покращеною — нова опція буде чітко позначена в меню якості відтворення.

Поки функція розгортається поступово і працює тільки для відео з роздільною здатністю від 240p до 720p. Кліпи, вже оцифровані авторами до 1080p або вище, система не оброблятиметься.

Тенденції впровадження Super Resolution

Використання Super Resolution збігається з ширшою тенденцією у сфері відео — у великих виробників телевізорів вже є власні технології покращення зображення за допомогою ШІ.

Подібні рішення пропонують Nvidia з функцією RTX Video Super Resolution і медіаприставки Shield TV, які також використовують машинне навчання для масштабування зображення.

Нові інструменти для авторів

Крім цієї інновації, YouTube розширює інструменти для авторів. Платформа збільшує максимальний розмір мініатюр з 2 до 50 МБ, щоб підтримувати зображення в 4K-якості, а також тестує функцію завантаження великих відео, доступну лише вибраним творцям.

Ще одна новинка – QR-коди для відео з тегами товарів. Вони дозволять глядачам миттєво переходити до покупки продуктів, що сподобалися, просто відсканувавши код на екрані смартфоном.

Запуск Super Resolution від YouTube демонструє прагнення платформи зробити навіть старий контент більш привабливим для сучасних глядачів та одночасно розширити можливості монетизації для авторів.