YouTube автоматично підвищуватиме розмір старих відео до Full HD03.11.25
YouTube запустив нову функцію Super Resolution, яка використовує штучний інтелект для підвищення якості старих відео під час перегляду на телевізорах. Технологія автоматично покращує зображення до роздільної здатності 1080p, роблячи картинку «чіткішою та чистішою», без втручання авторів контенту.
Як працює апскейлінг на YouTube
Алгоритми апскейлінгу працюють безпосередньо на серверах YouTube. Оригінальні файли залишаються недоторканними, а користувачі за бажання можуть вимкнути Super Resolution у налаштуваннях.
У компанії зазначають, що творці контенту зберігають повний контроль над власними відео, адже і вихідні файли, і їхня початкова роздільна здатність залишаються доступними. Глядачі, у свою чергу, можуть вибирати між оригінальною версією ролика та покращеною — нова опція буде чітко позначена в меню якості відтворення.
Поки функція розгортається поступово і працює тільки для відео з роздільною здатністю від 240p до 720p. Кліпи, вже оцифровані авторами до 1080p або вище, система не оброблятиметься.
Тенденції впровадження Super Resolution
Використання Super Resolution збігається з ширшою тенденцією у сфері відео — у великих виробників телевізорів вже є власні технології покращення зображення за допомогою ШІ.
Подібні рішення пропонують Nvidia з функцією RTX Video Super Resolution і медіаприставки Shield TV, які також використовують машинне навчання для масштабування зображення.
Нові інструменти для авторів
Крім цієї інновації, YouTube розширює інструменти для авторів. Платформа збільшує максимальний розмір мініатюр з 2 до 50 МБ, щоб підтримувати зображення в 4K-якості, а також тестує функцію завантаження великих відео, доступну лише вибраним творцям.
Ще одна новинка – QR-коди для відео з тегами товарів. Вони дозволять глядачам миттєво переходити до покупки продуктів, що сподобалися, просто відсканувавши код на екрані смартфоном.
Запуск Super Resolution від YouTube демонструє прагнення платформи зробити навіть старий контент більш привабливим для сучасних глядачів та одночасно розширити можливості монетизації для авторів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
YouTube автоматично підвищуватиме розмір старих відео до Full HD YouTube сервіс штучний інтелект
Алгоритми апскейлінгу відео працюють безпосередньо на серверах YouTube. Оригінальні файли залишаються недоторканними
Камера Insta360 X4 Air з 8K отримала функції флагманів, але коштує помітно дешевше екшн камера камера
Камера Insta360 X4 Air – найкомпактніша і найдоступніша модель у своїй лінійці з підтримкою зйомки 8K 360° відео
YouTube автоматично підвищуватиме розмір старих відео до Full HD
Українська компанія Grammarly стає Superhuman
Кращі смарт-годинники для спорту в 2025 році
Тихий надзвуковий літак NASA X-59 здійснив свій перший політ
Doom запустили на космічному супутнику ESA
Ще не пізно: топ зарядних станцій для дому під час блекаутів
Nike показала перший кросівок з електроприводом
Вчені створили штучне м’яке око з автофокусом
Кур’єри Glovo подолали 331 млн км за 7 років роботи в Україні
Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP69
Ілон Маск запустив Grokipedia. Вона частково копіює Вікіпедію
Зробити замовлення у McDonald’s заздалегідь можна буде зі смартфона