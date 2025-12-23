Японцы выпустили увлажнитель в бюсте Дарта Вейдера

Модель STAR WARS Desktop Humidifier – Darth Vader предназначена для использования на рабочем столе и создает направленный поток холодного тумана, выходящего из сопла в области маски, визуально имитируя характерное «дыхание» персонажа. Высота устройства составляет около 23 см, а сама фигурка отличается детальной проработкой шлема и наличием съемного плаща.

В Benelic позиционируют новинку как сочетание практичного бытового устройства и декоративного аксессуара. Увлажнитель рассчитан на поддержание комфортной влажности воздуха в отопительный сезон и одновременно служит тематическим украшением рабочего пространства. Производитель отмечает, что устройство обеспечивает стабильный мелкодисперсный туман, а визуальный эффект работы является частью замысла.

Увлажнитель уже поступил в продажу на японском рынке в фирменных магазинах Benelic и местных онлайн-площадках. Ориентировочная стоимость устройства составляет около 90 долларов в пересчете с иен.