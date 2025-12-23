Японці випустили зволожувач у бюсті Дарта Вейдера

Модель STAR WARS Desktop Humidifier – Darth Vader призначена для використання на робочому столі та створює спрямований потік холодного туману, що виходить із сопла в області маски, візуально імітуючи характерне «дихання» персонажа. Висота пристрою становить близько 23 см, а сама фігурка відрізняється детальним опрацюванням шолома та наявністю плаща, що знімається.

У Benelic позиціонують новинку як поєднання практичного побутового пристрою та декоративного аксесуара. Зволожувач розрахований на підтримку комфортної вологості повітря в опалювальний сезон та одночасно служить тематичним прикрасою робочого простору. Виробник зазначає, що пристрій забезпечує стабільний дрібнодисперсний туман, а візуальний ефект роботи є частиною задуму.

Зволожувач вже надійшов у продаж на японському ринку у фірмових магазинах Benelic та місцевих онлайн-майданчиках. Орієнтовна вартість пристрою становить близько 90 доларів у перерахунку з ієн.