Японці випустили зволожувач у бюсті Дарта Вейдера

Японці випустили зволожувач у бюсті Дарта Вейдера23.12.25
Модель STAR WARS Desktop Humidifier – Darth Vader призначена для використання на робочому столі та створює спрямований потік холодного туману, що виходить із сопла в області маски, візуально імітуючи характерне «дихання» персонажа. Висота пристрою становить близько 23 см, а сама фігурка відрізняється детальним опрацюванням шолома та наявністю плаща, що знімається.
У Benelic позиціонують новинку як поєднання практичного побутового пристрою та декоративного аксесуара. Зволожувач розрахований на підтримку комфортної вологості повітря в опалювальний сезон та одночасно служить тематичним прикрасою робочого простору. Виробник зазначає, що пристрій забезпечує стабільний дрібнодисперсний туман, а візуальний ефект роботи є частиною задуму.
Зволожувач вже надійшов у продаж на японському ринку у фірмових магазинах Benelic та місцевих онлайн-майданчиках. Орієнтовна вартість пристрою становить близько 90 доларів у перерахунку з ієн.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Японці випустили зволожувач у бюсті Дарта Вейдера кіно
STAR WARS Desktop Humidifier – Darth Vader призначена для використання на робочому столі та створює спрямований потік холодного туману
Steam переходить на 64-біт, 32 біт версія перестане працювати з 1 січня 2026 року Steam Valve додаток оновлення
Valve випустила грудневе оновлення клієнта Steam для Windows, перевівши програму в 64-бітовий режим роботи на Windows 10 і Windows 11.
Японці випустили зволожувач у бюсті Дарта Вейдера
Lenovo показала експериментальний ноутбук Legion Pro Rollable з екраном, що розгортається
KLM запровадила перші електричні тягачі для літаків
Передплата ChatGPT в Україні тепер доступна за $4
ZF покаже програмну функцію зниження шуму від покришок в автомобілі
NVIDIA скоротить постачання відеокарт GeForce RTX 50
Сучасний Mercedes-Benz Unimog отримав 7,7-літровий V6
Honor почне випускати ігрові смартфони
Motorola представила бюджетний смартфон Moto G Power (2026)
МВС України випустило додаток 112 для екстрених викликів
LG представила телевізори на матриці Micro RGB evo