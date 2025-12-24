Xiaomi Watch 5 — первые умные часы со сразу двумя медицинскими сенсорами

Компания Xiaomi официально объявила о выпуске новых флагманских умных часов, которые будут представлены одновременно со смартфонами серии Xiaomi 17 Ultra и беспроводными наушниками Buds 6.

Новая модель получила название Xiaomi Watch 5 и станет старшим решением в линейке носимых устройств бренда. Часы построены на платформе Qualcomm Snapdragon W5, изготовленной по 4-нанометровому техпроцессу. В её основе используется четырёхъядерный процессор Cortex-A53, который, по заявлению производителя, обеспечивает более высокую энергоэффективность и стабильную работу при одновременном выполнении нескольких задач.

Другие характеристики умных часов Xiaomi Watch 5

В Xiaomi позиционируют Watch 5 как полностью функциональные смарт-часы, ключевой особенностью которых стало наличие сразу двух медицинских датчиков. Помимо уже привычной функции ЭКГ для снятия электрокардиограммы, устройство впервые для бренда получило поддержку ЭМГ — электромиографии. Эта технология фиксирует слабые электрические импульсы, возникающие в мышцах запястья, и потенциально позволяет преобразовывать движения руки в команды для управления часами. Каким именно образом эта возможность будет реализована на практике, компания пока не уточняет.

Также в Xiaomi Watch 5 предусмотрен стандартный набор функций мониторинга, включающий отслеживание физической активности, сна, уровня стресса и других показателей состояния организма.

Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали, а дисплей защищён сапфировым стеклом с твёрдостью 9 по шкале Мооса, что соответствует максимально возможному уровню для потребительских умных часов.

Официальная презентация Xiaomi Watch 5 состоится 25 декабря в рамках крупного мероприятия компании, на котором будут показаны и другие новинки экосистемы Xiaomi.