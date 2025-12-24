Xiaomi Watch 5 — первые умные часы со сразу двумя медицинскими сенсорами  

Xiaomi Watch 5 — первые умные часы со сразу двумя медицинскими сенсорами24.12.25
Компания Xiaomi официально объявила о выпуске новых флагманских умных часов, которые будут представлены одновременно со смартфонами серии Xiaomi 17 Ultra и беспроводными наушниками Buds 6.
Новая модель получила название Xiaomi Watch 5 и станет старшим решением в линейке носимых устройств бренда. Часы построены на платформе Qualcomm Snapdragon W5, изготовленной по 4-нанометровому техпроцессу. В её основе используется четырёхъядерный процессор Cortex-A53, который, по заявлению производителя, обеспечивает более высокую энергоэффективность и стабильную работу при одновременном выполнении нескольких задач.
Другие характеристики умных часов Xiaomi Watch 5
В Xiaomi позиционируют Watch 5 как полностью функциональные смарт-часы, ключевой особенностью которых стало наличие сразу двух медицинских датчиков. Помимо уже привычной функции ЭКГ для снятия электрокардиограммы, устройство впервые для бренда получило поддержку ЭМГ — электромиографии. Эта технология фиксирует слабые электрические импульсы, возникающие в мышцах запястья, и потенциально позволяет преобразовывать движения руки в команды для управления часами. Каким именно образом эта возможность будет реализована на практике, компания пока не уточняет.
Также в Xiaomi Watch 5 предусмотрен стандартный набор функций мониторинга, включающий отслеживание физической активности, сна, уровня стресса и других показателей состояния организма.
Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали, а дисплей защищён сапфировым стеклом с твёрдостью 9 по шкале Мооса, что соответствует максимально возможному уровню для потребительских умных часов.
Официальная презентация Xiaomi Watch 5 состоится 25 декабря в рамках крупного мероприятия компании, на котором будут показаны и другие новинки экосистемы Xiaomi.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Xiaomi Watch 5 — первые умные часы со сразу двумя медицинскими сенсорами Xiaomi умные часы
Xiaomi Watch 5 станет старшим решением в линейке носимых устройств бренда. Часы построены на платформе Qualcomm Snapdragon W5
Lenovo Adaptable Keyboard может адаптировать силу нажатия Lenovo клавиатура мышка
Lenovo использует в данной модели оптический механизм срабатывания, который позволяет изменять ход клавиш и характер отзыва.
Lenovo Adaptable Keyboard может адаптировать силу нажатия
Владельцы Google покупают Intersect Power, разработчика дата-центров и объектов чистой энергетики
NVIDIA вводит ограничения для всех пользователей GeForce Now
Дефицит памяти вынуждает продавать готовые ПК без ОЗУ
Мошенники продают оперативную память DDR4 под видом DDR5
Revolut прекращает работу в Украине
Японцы выпустили увлажнитель в бюсте Дарта Вейдера
Lenovo показала экспериментальный ноутбук Legion Pro Rollable с разворачивающимся экраном
KLM ввела первые электрические тягачи для самолетов
Подписка ChatGPT в Украине теперь доступна за $4