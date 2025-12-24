Xiaomi Watch 5 – перший розумний годинник з відразу двома медичними сенсорами  

Xiaomi Watch 5 – перший розумний годинник з відразу двома медичними сенсорами24.12.25
Компанія Xiaomi офіційно оголосила про випуск нового флагманського розумного годинника, який буде представлений одночасно зі смартфонами серії Xiaomi 17 Ultra і бездротовими навушниками Buds 6.
Нова модель отримала назву Xiaomi Watch 5 і стане старшим рішенням в лінійці пристроїв бренду. Годинник побудований на платформі Qualcomm Snapdragon W5, виготовленій за 4-нанометровим техпроцесом. У її основі використовується чотириядерний процесор Cortex-A53, який, за заявою виробника, забезпечує більш високу енергоефективність та стабільну роботу за одночасного виконання кількох завдань.
Інші характеристики розумного годинника Xiaomi Watch 5
У Xiaomi позиціонують Watch 5 як повністю функціональний смарт-годинник, ключовою особливістю якого стала наявність відразу двох медичних датчиків. Окрім звичної функції ЕКГ для зняття електрокардіограми, пристрій вперше для бренду отримав підтримку ЕМГ — електроміографії. Ця технологія фіксує слабкі електричні імпульси, що виникають у м’язах зап’ястя, і потенційно дозволяє перетворювати рухи руки в команди для керування годинником. Яким чином ця можливість буде реалізована на практиці, компанія поки не уточнює.
Також у Xiaomi Watch 5 передбачено стандартний набір функцій моніторингу, що включає відстеження фізичної активності, сну, рівня стресу та інших показників стану організму.
Корпус пристрою виконаний з нержавіючої сталі, а дисплей захищений сапфіровим склом з твердістю 9 за шкалою Мооса, що відповідає максимально можливому рівню для розумних годинників.
Офіційна презентація Xiaomi Watch 5 відбудеться 25 грудня в рамках великого заходу компанії, де будуть показані й інші новинки екосистеми Xiaomi.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Xiaomi Watch 5 – перший розумний годинник з відразу двома медичними сенсорами Xiaomi смарт-годинник
Xiaomi Watch 5 стане старшим рішенням в лінійці пристроїв бренду. Годинник побудований на платформі Qualcomm Snapdragon W5
Lenovo Adaptable Keyboard може адаптувати силу натискання Lenovo клавіатура мишка
Lenovo використовує в даній моделі оптичний механізм спрацьовування, який дозволяє змінювати хід клавіш та характер відкликання.
Lenovo Adaptable Keyboard може адаптувати силу натискання
Власники Google купують Intersect Power, розробника дата-центрів та об’єктів чистої енергетики
NVIDIA вводить обмеження для всіх користувачів GeForce Now
Дефіцит пам’яті змушує продавати готові комп’ютери без ОЗУ
Шахраї продають оперативну пам’ять DDR4 під виглядом DDR5
Revolut припиняє роботу в Україні
Японці випустили зволожувач у бюсті Дарта Вейдера
Lenovo показала експериментальний ноутбук Legion Pro Rollable з екраном, що розгортається
KLM запровадила перші електричні тягачі для літаків
Передплата ChatGPT в Україні тепер доступна за $4
ZF покаже програмну функцію зниження шуму від покришок в автомобілі