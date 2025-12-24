Xiaomi Watch 5 – перший розумний годинник з відразу двома медичними сенсорами

Компанія Xiaomi офіційно оголосила про випуск нового флагманського розумного годинника, який буде представлений одночасно зі смартфонами серії Xiaomi 17 Ultra і бездротовими навушниками Buds 6.

Нова модель отримала назву Xiaomi Watch 5 і стане старшим рішенням в лінійці пристроїв бренду. Годинник побудований на платформі Qualcomm Snapdragon W5, виготовленій за 4-нанометровим техпроцесом. У її основі використовується чотириядерний процесор Cortex-A53, який, за заявою виробника, забезпечує більш високу енергоефективність та стабільну роботу за одночасного виконання кількох завдань.

Інші характеристики розумного годинника Xiaomi Watch 5

У Xiaomi позиціонують Watch 5 як повністю функціональний смарт-годинник, ключовою особливістю якого стала наявність відразу двох медичних датчиків. Окрім звичної функції ЕКГ для зняття електрокардіограми, пристрій вперше для бренду отримав підтримку ЕМГ — електроміографії. Ця технологія фіксує слабкі електричні імпульси, що виникають у м’язах зап’ястя, і потенційно дозволяє перетворювати рухи руки в команди для керування годинником. Яким чином ця можливість буде реалізована на практиці, компанія поки не уточнює.

Також у Xiaomi Watch 5 передбачено стандартний набір функцій моніторингу, що включає відстеження фізичної активності, сну, рівня стресу та інших показників стану організму.

Корпус пристрою виконаний з нержавіючої сталі, а дисплей захищений сапфіровим склом з твердістю 9 за шкалою Мооса, що відповідає максимально можливому рівню для розумних годинників.

Офіційна презентація Xiaomi Watch 5 відбудеться 25 грудня в рамках великого заходу компанії, де будуть показані й інші новинки екосистеми Xiaomi.