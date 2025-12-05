 

Xiaomi выпустила зарядку GaN третьего поколения мощностью 67 Вт

05.12.25

Xiaomi Gan 67 W

 

Xiaomi представила в Китае новый комплект зарядного устройства на 67 Вт, созданный на базе GaN третьего поколения. В набор входят адаптер с тремя разъемами – двумя USB-C и одним USB-A – и кабель USB-C – USB-C длиной в полтора метра, рассчитанный на ток до 6 А. За комплект просят 129 юаней, что эквивалентно примерно 18 долларам США.

 

Адаптер Xiaomi поддерживает интеллектуальную регулировку мощности и выдает до 67 Вт через любой из своих USB-C, тогда как USB-A обеспечивает до 22,5 Вт. Устройство совместимо с распространёнными стандартами быстрой зарядки PD 3.0, PPS, QC 2.0 и QC 3.0, а также работает с фирменными протоколами Xiaomi.

 

По данным компании смартфон Xiaomi 13 можно полностью зарядить примерно за 38 минут. iPhone 14 Pro Max за пол часа получает около 55 процентов заряда. Адаптер поддерживает и работу с ноутбуками мощностью до 65 Вт, в том числе с Xiaomi Book Pro 16 2022 и современными моделями MacBook.

 

Внутреннюю компоновку переделали для лучшего отвода тепла, и температура работы, по словам производителя, на 11 процентов ниже национальных норм. При одновременном подключении нескольких устройств зарядка автоматически распределяет мощность и придает приоритет ноутбуку. В двухпортовом режиме это 45 и 22,5 Вт, в режиме трех портов – 45, 12 и 10 Вт.

 

Корпус выполнен из огнеупорного материала класса V0. Предусмотрена сложная вилка на 90 градусов и комплекс защит от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и электростатических разрядов. Устройство отвечает требованиям китайской сертификации 3C.


