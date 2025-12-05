Xiaomi випустила зарядку GaN третього покоління потужністю 67 Вт  

Xiaomi випустила зарядку GaN третього покоління потужністю 67 Вт05.12.25
Xiaomi представила у Китаї новий комплект зарядного пристрою на 67 Вт, створений на базі GaN третього покоління. У набір входять адаптер із трьома роз’ємами – двома USB-C та одним USB-A – та кабель USB-C – USB-C довжиною у півтора метри, розрахований на струм до 6 А. За комплект просять 129 юанів, що еквівалентно приблизно 18 доларам США.
Адаптер Xiaomi підтримує інтелектуальне регулювання потужності та видає до 67 Вт через будь-який зі своїх USB-C, тоді як USB-A забезпечує до 22,5 Вт. Пристрій сумісний з поширеними стандартами швидкого заряджання PD 3.0, PPS, QC 2.0 і QC 3.0, а також працює з фірмовими протоколами Xiaomi.
За даними компанії, смартфон Xiaomi 13 можна повністю зарядити приблизно за 38 хвилин. iPhone 14 Pro Max за півгодини отримує близько 55 відсотків заряду. Адаптер підтримує і роботу з ноутбуками потужністю до 65 Вт, у тому числі з Xiaomi Book Pro 16 2022 та сучасними моделями MacBook.
Внутрішнє компонування переробили для кращого відведення тепла, і температура роботи, за словами виробника, на 11 відсотків нижча за національні норми. При одночасному підключенні кількох пристроїв заряджання автоматично розподіляє потужність і надає пріоритету ноутбуку. У двопортовому режимі це 45 та 22,5 Вт, у режимі трьох портів – 45, 12 та 10 Вт.
Корпус виконаний з вогнетривкого матеріалу класу V0. Передбачено складну вилку на 90 градусів та комплекс захистів від перенапруги, перегріву, короткого замикання та електростатичних розрядів. Пристрій відповідає вимогам китайської сертифікації 3C.
