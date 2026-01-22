Xiaomi выпустила самый компактный магнитный павер банк — он весит 100 г   

Xiaomi выпустила самый компактный магнитный павер банк — он весит 100 г22.01.26
Xiaomi расширила линейку компактных внешних аккумуляторов и выпустила Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank – модель, ориентированную на повседневную носку. Толщина новинки составляет всего 6 мм, а вес – 98 граммов, что делает ее одной из тончайших магнитных батарей в своем классе.
Магнитная зарядка и поддержка проводного подключения
Павербанк фиксируется на совместимых смартфонах посредством магнитов и поддерживает беспроводную зарядку. По информации Xiaomi, в паре со смартфонами серии Xiaomi 17 мощность беспроводной зарядки добивается 15 Вт. Для iPhone она ограничена уровнем 7,5 Вт, что соответствует стандартам магнитной зарядки Apple. Для быстрого пополнения энергии предусмотрен порт USB Type-C с проводной мощностью до 22,5 Вт. Устройство также позволяет одновременно заряжать два гаджета один беспроводным способом, другой через кабель.
Батарея и охлаждение
Внутри Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank используется кремний-углеродная батарея емкостью 5000 мА·год. По заявлению компании этого хватает примерно на одну полную зарядку iPhone, хотя фактический результат зависит от модели смартфона и сценария использования. Само применение кремний-углеродной технологии позволило сохранить высокую плотность энергии без увеличения толщины корпуса. Для отвода тепла используется графитовая пластина площадью 4369 мм.
Конструкция и управление
Уровень заряда отображается с помощью четырех светодиодных индикаторов. На корпусе также размещена физическая кнопка питания, с помощью которой можно вручную запускать или останавливать процесс зарядки. Сам корпус изготовлен из алюминиевого сплава с гладким металлическим покрытием, а контактная со смартфоном сторона выполнена из огнестойкого стекловолокна.
Xiaomi сообщает о наличии десяти уровней защиты, включая контроль перенапряжения, перегрузку по току, короткое замыкание, перегрев, перезаряд, глубокий разряд и функцию обнаружения посторонних предметов. За температурным режимом будут следить два датчика NTC, которые в режиме реального часа корректируют работу зарядки и уменьшают тепловую нагрузку.
Цена
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank уже поступил в продажу в Японии по цене около 50 долларов. Информацию о глобальном запуске компания пока не раскрывает.
