Xiaomi випустила найкомпактніший магнітний павер банк – він важить 100 г   

Xiaomi випустила найкомпактніший магнітний павер банк – він важить 100 г22.01.26
Xiaomi розширила лінійку компактних зовнішніх акумуляторів і випустила Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank – модель, орієнтовану на повсякденне носіння. Товщина новинки складає всього 6 мм, а вага – 98 грамів, що робить її однією з найтонших магнітних батарей у своєму класі.
Магнітна зарядка та підтримка проводового підключення
Павербанк фіксується на сумісних смартфонах за допомогою магнітів та підтримує бездротову зарядку. За інформацією Xiaomi, у парі зі смартфонами серії Xiaomi 17 потужність бездротової зарядки досягає 15 Вт. Для iPhone вона обмежена рівнем 7,5 Вт, що відповідає стандартам магнітного заряджання Apple. Для швидкого поповнення енергії передбачено порт USB Type-C із провідною потужністю до 22,5 Вт. Пристрій також дозволяє одночасно заряджати два гаджети один бездротовим способом, інший через кабель.
Батарея та охолодження
Усередині Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank використовується кремній-вуглецева батарея ємністю 5000 мА·рік. За заявою компанії цього вистачає приблизно одну повну зарядку iPhone, хоча фактичний результат залежить від моделі смартфона і сценарію використання. Саме застосування кремній-вуглецевої технології дозволило зберегти високу густину енергії без збільшення товщини корпусу. Для відведення тепла використовується графітова пластина площею 4369 мм.
Конструкція та керування
Рівень заряду відображається за допомогою чотирьох світлодіодних індикаторів. На корпусі також розміщено фізичну кнопку живлення, за допомогою якої можна вручну запускати або зупиняти процес зарядки. Сам корпус виготовлений із алюмінієвого сплаву з гладким металевим покриттям, а контактна зі смартфоном сторона виконана з вогнестійкого скловолокна.
Xiaomi повідомляє про наявність десяти рівнів захисту, включаючи контроль перенапруги, перевантаження струмом, коротке замикання, перегрів, перезаряд, глибокий розряд і функцію виявлення сторонніх предметів. За температурним режимом стежитимуть два датчики NTC, які в режимі реальної години коригують роботу зарядки та зменшують теплове навантаження.
Ціна
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank вже надійшов у продаж у Японії за ціною близько 50 доларів. Інформацію про глобальний запуск компанія поки що не розкриває.
