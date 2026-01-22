  

Xiaomi випустила найкомпактніший магнітний павер банк – він важить 100 г

22.01.26

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

 

Xiaomi розширила лінійку компактних зовнішніх акумуляторів і випустила Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank – модель, орієнтовану на повсякденне носіння. Товщина новинки складає всього 6 мм, а вага – 98 грамів, що робить її однією з найтонших магнітних батарей у своєму класі.

 

Магнітна зарядка та підтримка проводового підключення

 

Павербанк фіксується на сумісних смартфонах за допомогою магнітів та підтримує бездротову зарядку. За інформацією Xiaomi, у парі зі смартфонами серії Xiaomi 17 потужність бездротової зарядки досягає 15 Вт. Для iPhone вона обмежена рівнем 7,5 Вт, що відповідає стандартам магнітного заряджання Apple. Для швидкого поповнення енергії передбачено порт USB Type-C із провідною потужністю до 22,5 Вт. Пристрій також дозволяє одночасно заряджати два гаджети один бездротовим способом, інший через кабель.

 

Батарея та охолодження

 

Усередині Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank використовується кремній-вуглецева батарея ємністю 5000 мА·рік. За заявою компанії цього вистачає приблизно одну повну зарядку iPhone, хоча фактичний результат залежить від моделі смартфона і сценарію використання. Саме застосування кремній-вуглецевої технології дозволило зберегти високу густину енергії без збільшення товщини корпусу. Для відведення тепла використовується графітова пластина площею 4369 мм.

 

Конструкція та керування

 

Рівень заряду відображається за допомогою чотирьох світлодіодних індикаторів. На корпусі також розміщено фізичну кнопку живлення, за допомогою якої можна вручну запускати або зупиняти процес зарядки. Сам корпус виготовлений із алюмінієвого сплаву з гладким металевим покриттям, а контактна зі смартфоном сторона виконана з вогнестійкого скловолокна.

 

Xiaomi повідомляє про наявність десяти рівнів захисту, включаючи контроль перенапруги, перевантаження струмом, коротке замикання, перегрів, перезаряд, глибокий розряд і функцію виявлення сторонніх предметів. За температурним режимом стежитимуть два датчики NTC, які в режимі реальної години коригують роботу зарядки та зменшують теплове навантаження.

 

Ціна

 

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank вже надійшов у продаж у Японії за ціною близько 50 доларів. Інформацію про глобальний запуск компанія поки що не розкриває.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
190
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
18
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
22.01.26 | 10.14
Xiaomi випустила найкомпактніший магнітний павер банк – він важить 100 г   
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Усередині Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank використовується кремній-вуглецева батарея ємністю 5000 мА·рік. За заявою компанії цього вистачає приблизно одну повну зарядку iPhone

22.01.26 | 07.20
Asus все-таки вирішила більше не випускати смартфонів   
ASUS ROG Phone 6 Pro

На початку січня тайванські рітейлери повідомили, що Asus припинила постачання своїх смартфонів, а представники компанії заявили про відсутність планів щодо випуску нових моделей у 2026 році.

22.01.26 | 10.14
Xiaomi випустила найкомпактніший магнітний павер банк – він важить 100 г
22.01.26 | 07.20
Asus все-таки вирішила більше не випускати смартфонів
21.01.26 | 18.40
Ugreen MagFlo 2-в-1 – павер банк з MagSafe, підставкою та підтримкою Qi2
21.01.26 | 16.13
Honor Watch GS 5 — смарт годинник, який попередить про ризик захворювань серця
21.01.26 | 13.22
TikTok запустила сервіс PineDrama із міні серіалами
21.01.26 | 10.01
LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time
21.01.26 | 08.20
Стартували передзамовлення на смартфони Oppo Reno15
21.01.26 | 07.30
Мобільні програми завантажують менше, але витрачають грошей у них дедалі більше
20.01.26 | 22.50
Пластик для 3D принтера: коли PETG кращий за PLA і ABS – LBL
20.01.26 | 18.37
ChatGPT Translate підтримує переклад більш ніж 50 мовами
20.01.26 | 16.05
В Україні затвердили трудові договори онлайн на рівні закону
20.01.26 | 13.04
MediaTek Dimensity 9500s та Dimensity 8500 – топові процесори для флагманських смартфонів
20.01.26 | 10.09
Rockstar запустила офіційний маркетплейс модів для GTA Online та Red Dead Redemption 2
20.01.26 | 07.16
Продаж ПК зріс на 10 %, незважаючи на дефіцит комплектуючих.
19.01.26 | 19.19
Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту