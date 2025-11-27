Xiaomi Sound Pocket с 5 Вт динамиком оснащена аккумулятором 1000 мАч

Xiaomi представила на европейском рынке портативную колонку Sound Pocket, сделав акцент на компактности и минималистическом дизайне. Устройство весит около 200 граммов и имеет габариты 90,8×74,4×42,6 мм, поэтому легко помещается в карман или небольшую сумку. За свой дизайн модель ранее получила премию Red Dot.

Характеристики Xiaomi Sound Pocket

Несмотря на небольшие размеры колонка оснащена динамиком мощностью 5 Вт и пассивным излучателем. Есть поддержка соединения двух устройств в стереопаре. В то же время в Xiaomi отмечают, что на столь компактном форм-факторе не стоит ожидать звучания уровня старших моделей. Аккумулятор на 1000 мАч обеспечивает ориентировочно до 10 часов работы без подзарядки, а защита по стандарту IP67 позволяет колонке выдерживать пыль и кратковременный контакт с водой.

Модель работает через Bluetooth 5.4, имеет встроенный микрофон для разговоров, а система автоматической регулировки громкости с эквалайзером подстраивает воспроизведение в зависимости от условий.

В Европе Xiaomi Sound Pocket уже появилась в продаже. Ее цена составляет примерно от 17 до 20 евро, что делает данную модель одной из самых доступных в своем сегменте.