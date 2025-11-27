Xiaomi Sound Pocket з 5 Вт динаміком оснащена акумулятором 1000 мАг   

Xiaomi Sound Pocket з 5 Вт динаміком оснащена акумулятором 1000 мАг27.11.25
Xiaomi представила на європейському ринку портативну колонку Sound Pocket, наголосивши на компактності та мінімалістичному дизайні. Пристрій важить близько 200 грамів і має габарити 90,8 74,4 42,6 мм, тому легко поміщається в кишеню або невелику сумку. За власний дизайн модель раніше отримала премію Red Dot.
Характеристики Xiaomi Sound Pocket
Незважаючи на невеликі розміри, колонка оснащена динаміком потужністю 5 Вт і пасивним випромінювачем. Є підтримка з’єднання двох пристроїв у стереопарі. У той же час у Xiaomi зазначають, що на такому компактному форм-факторі не варто очікувати на звучання рівня старших моделей. Акумулятор на 1000 мАч забезпечує приблизно до 10 годин роботи без підзарядки, а захист за стандартом IP67 дозволяє колонці витримувати пил і короткочасний контакт з водою.
Модель працює через Bluetooth 5.4, має вбудований мікрофон для розмов, а система автоматичного регулювання гучності з еквалайзером налаштовує відтворення залежно від умов.
У Європі Xiaomi Sound Pocket вже з’явилася у продажу. Її ціна становить приблизно від 17 до 20 євро, що робить цю модель однією з найдоступніших у своєму сегменті.
