Xiaomi Sound Pocket з 5 Вт динаміком оснащена акумулятором 1000 мАг

Xiaomi представила на європейському ринку портативну колонку Sound Pocket, наголосивши на компактності та мінімалістичному дизайні. Пристрій важить близько 200 грамів і має габарити 90,8 74,4 42,6 мм, тому легко поміщається в кишеню або невелику сумку. За власний дизайн модель раніше отримала премію Red Dot.

Характеристики Xiaomi Sound Pocket

Незважаючи на невеликі розміри, колонка оснащена динаміком потужністю 5 Вт і пасивним випромінювачем. Є підтримка з’єднання двох пристроїв у стереопарі. У той же час у Xiaomi зазначають, що на такому компактному форм-факторі не варто очікувати на звучання рівня старших моделей. Акумулятор на 1000 мАч забезпечує приблизно до 10 годин роботи без підзарядки, а захист за стандартом IP67 дозволяє колонці витримувати пил і короткочасний контакт з водою.

Модель працює через Bluetooth 5.4, має вбудований мікрофон для розмов, а система автоматичного регулювання гучності з еквалайзером налаштовує відтворення залежно від умов.

У Європі Xiaomi Sound Pocket вже з’явилася у продажу. Її ціна становить приблизно від 17 до 20 євро, що робить цю модель однією з найдоступніших у своєму сегменті.