Xiaomi сменила дизайн логотипа Redmi. Теперь капсом

С 15 ноября 2024 года суббренд Redmi претерпел заметное изменение: теперь он официально позиционируется как REDMI — с написанием всеми заглавными буквами. Такой шаг, по замыслу компании, подчеркивает новую фазу развития – более самостоятельную и уверенную идентичность бренда.

История Redmi началась еще в 2013 году, когда он дебютировал под названием Red Rice (в Китае – Hongmi). В 2019 году бренд был формализован в качестве отдельной ветви Xiaomi, ориентированной на доступные смартфоны и другие устройства среднего и бюджетного сегментов.

Новый стиль REDMI – это не просто визуальная трансформация. Ребрендинг уже реализуется на официальных платформах: изменены логотипы, оформление страниц в соцсетях и сайтах. Ожидается, что такие линейки как Note, K-серия и A-серия также получат обновленную айдентику.

Во внутренних документах ребрендинг позиционируется как часть глобальной стратегии, которая должна закрепить образ REDMI как сильнейшего игрока на международном рынке — от Нью-Йорка до Гонконга.

Несмотря на то, что REDMI остается в составе Xiaomi и не имеет полной юридической независимости, компания не представляет бренд в связке с главной маркой. Такой подход может свидетельствовать о росте стратегической автономии – от маркетинговых кампаний до линеек продуктов, разрабатываемых параллельно с устройствами Xiaomi.