Xiaomi змінила дизайн логотипу Redmi. Тепер капсом08.08.25
З 15 листопада 2024 року суббренд Redmi зазнав помітної зміни: тепер він офіційно позиціонується як REDMI — з написанням усіма великими літерами. Такий крок, за задумом компанії, наголошує на новій фазі розвитку – більш самостійній і впевненій ідентичності бренду.
Історія Redmi розпочалася ще у 2013 році, коли він дебютував під назвою Red Rice (у Китаї – Hongmi). У 2019 році бренд був формалізований як окрема гілка Xiaomi, орієнтована на доступні смартфони та інші пристрої середнього та бюджетного сегментів.
Новий стиль REDMI – це просто візуальна трансформація. Ребрендинг вже реалізується на офіційних платформах: змінено логотипи, оформлення сторінок у соцмережах та сайтах. Очікується, що такі лінійки як Note, K-серія та A-серія також отримають оновлену айдентику.
У внутрішніх документах ребрендинг позиціонується як частина глобальної стратегії, яка має закріпити образ REDMI як найсильнішого гравця на міжнародному ринку – від Нью-Йорка до Гонконгу.
Незважаючи на те, що REDMI залишається у складі Xiaomi і не має повної юридичної незалежності, компанія не представляє бренд у зв’язку з головною маркою. Такий підхід може свідчити про зростання стратегічної автономії – від маркетингових кампаній до лінійок продуктів, що розробляються паралельно із пристроями Xiaomi.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Xiaomi змінила дизайн логотипу Redmi. Тепер капсом Redmi дизайн
Новий стиль REDMI – це просто візуальна трансформація. Ребрендинг вже реалізується на офіційних платформах
Уразливість Google дозволяла видаляти будь-які сторінки з пошуку. І цим скористалися Google пошук
Проблема була пов’язана з інструментом Google Refresh Outdated Content, який використовується для оновлення індексації сторінок
Xiaomi змінила дизайн логотипу Redmi. Тепер капсом
Уразливість Google дозволяла видаляти будь-які сторінки з пошуку. І цим скористалися
Ноутбуки Lenovo Legion 5 та LOQ 15 із OLED, RTX 5070 вже продаються в Україні за ціною від 51 тис. грн
Прибуток від акумуляторів Panasonic зріс на 47%, але торгові обмеження США все зіпсують
Монітор AOC Agon Pro CS24A отримав дизайн у стилі Counter Strike 2
ChatGPT виявився найпопулярнішим ШІ-чатботом у світі
Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus має запас ходу 60 км
Сервіс Dropbox Passwords закривається восени 2025 року
NVIDIA продовжить підтримку Game Ready для Windows 10 до жовтня 2026