Xiaomi змінила дизайн логотипу Redmi. Тепер капсом

З 15 листопада 2024 року суббренд Redmi зазнав помітної зміни: тепер він офіційно позиціонується як REDMI — з написанням усіма великими літерами. Такий крок, за задумом компанії, наголошує на новій фазі розвитку – більш самостійній і впевненій ідентичності бренду.

Історія Redmi розпочалася ще у 2013 році, коли він дебютував під назвою Red Rice (у Китаї – Hongmi). У 2019 році бренд був формалізований як окрема гілка Xiaomi, орієнтована на доступні смартфони та інші пристрої середнього та бюджетного сегментів.

Новий стиль REDMI – це просто візуальна трансформація. Ребрендинг вже реалізується на офіційних платформах: змінено логотипи, оформлення сторінок у соцмережах та сайтах. Очікується, що такі лінійки як Note, K-серія та A-серія також отримають оновлену айдентику.

У внутрішніх документах ребрендинг позиціонується як частина глобальної стратегії, яка має закріпити образ REDMI як найсильнішого гравця на міжнародному ринку – від Нью-Йорка до Гонконгу.

Незважаючи на те, що REDMI залишається у складі Xiaomi і не має повної юридичної незалежності, компанія не представляє бренд у зв’язку з головною маркою. Такий підхід може свідчити про зростання стратегічної автономії – від маркетингових кампаній до лінійок продуктів, що розробляються паралельно із пристроями Xiaomi.