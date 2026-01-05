Xiaomi представила настольную зарядную станцию суммарной мощностью 2500 Вт  

Xiaomi представила настольную зарядную станцию суммарной мощностью 2500 Вт05.01.26
Xiaomi представила новое устройство для организации рабочего пространства – Desktop Charging Station 140W. Это компактная настольная зарядная станция, рассчитанная на одновременное питание большего числа устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники и носимую электронику, без необходимости использовать несколько отдельных адаптеров.
Параметры зарядной станции Xiaomi
Новинка оснащена восемью портами. В конструкции предусмотрены два разъема USB-C, каждый из которых при одиночном подключении способен выдавать до 140 Вт по стандарту PD 3.1. Также присутствуют два порта USB-A, один из которых рассчитан на высокую мощность до 120 Вт, а второй предназначен для зарядки маломощных аксессуаров. Дополняют набор четырех полноразмерных розеток переменного тока. Совокупная выходная мощность всей станции добивается 2500 Вт. Устройство поддерживает современные протоколы быстрой зарядки, в том числе PD 3.1, QC4+ и PPS.
Встроенный интеллектуальный контроллер автоматически определяет тип подключенного устройства и корректирует подачу энергии, обеспечивая оптимальный режим подзарядки без перегрузок и перегрева. Это позволяет одновременно подключать разные гаджеты без риска для их безопасности.
Xiaomi Desktop Charging Station 140W также получил индикатор уровня заряда и комплектуется метровым кабелем USB-C, рассчитанным на мощность до 240 Вт. Xiaomi планирует вывести новинку на рынок из-за краудфандинговой платформы: кампания стартует 7 января. Рекомендованная цена зарядной станции составляет около 42 долларов в пересчете с юаней, тогда как для первых участников сбора она будет доступна по сниженной стоимости около 36 долларов.
