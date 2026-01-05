Xiaomi представила настільну зарядну станцію сумарною потужністю 2500 Вт

Xiaomi представила новий пристрій для організації робочого простору Desktop Charging Station 140W. Це компактна настільна зарядна станція, розрахована на одночасне живлення більшої кількості пристроїв, включаючи смартфони, ноутбуки, планшети, навушники і електроніку, що носиться, без необхідності використовувати кілька окремих адаптерів.

Параметри зарядної станції Xiaomi

Новинка оснащена вісьмома портами. У конструкції передбачено два роз’єми USB-C, кожен з яких при одиночному підключенні здатний видавати до 140 Вт за стандартом PD 3.1. Також є два порти USB-A, один з яких розрахований на високу потужність до 120 Вт, а другий призначений для зарядки малопотужних аксесуарів. Доповнюють набір чотирьох повнорозмірних розеток змінного струму. Сукупна вихідна потужність усієї станції досягає 2500 Вт. Пристрій підтримує сучасні протоколи швидкого заряджання, у тому числі PD 3.1, QC4+ і PPS.

Вбудований інтелектуальний контролер автоматично визначає тип підключеного пристрою та коригує подачу енергії, забезпечуючи оптимальний режим підзарядки без перевантаження та перегріву. Це дозволяє одночасно підключати різні гаджети без ризику для їхньої безпеки.

Xiaomi Desktop Charging Station 140W також отримав індикатор рівня заряду та комплектується метровим кабелем USB-C, розрахованим на потужність до 240 Вт. Xiaomi планує вивести новинку на ринок через краудфандингову платформу: кампанія стартує 7 січня. Рекомендована ціна зарядної станції становить близько 42 доларів у перерахунку з юанею, тоді як для перших учасників збору вона буде доступна за зниженою вартістю близько 36 доларів.