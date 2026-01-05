Xiaomi представила настільну зарядну станцію сумарною потужністю 2500 Вт  

Xiaomi представила настільну зарядну станцію сумарною потужністю 2500 Вт05.01.26
Xiaomi представила новий пристрій для організації робочого простору Desktop Charging Station 140W. Це компактна настільна зарядна станція, розрахована на одночасне живлення більшої кількості пристроїв, включаючи смартфони, ноутбуки, планшети, навушники і електроніку, що носиться, без необхідності використовувати кілька окремих адаптерів.
Параметри зарядної станції Xiaomi
Новинка оснащена вісьмома портами. У конструкції передбачено два роз’єми USB-C, кожен з яких при одиночному підключенні здатний видавати до 140 Вт за стандартом PD 3.1. Також є два порти USB-A, один з яких розрахований на високу потужність до 120 Вт, а другий призначений для зарядки малопотужних аксесуарів. Доповнюють набір чотирьох повнорозмірних розеток змінного струму. Сукупна вихідна потужність усієї станції досягає 2500 Вт. Пристрій підтримує сучасні протоколи швидкого заряджання, у тому числі PD 3.1, QC4+ і PPS.
Вбудований інтелектуальний контролер автоматично визначає тип підключеного пристрою та коригує подачу енергії, забезпечуючи оптимальний режим підзарядки без перевантаження та перегріву. Це дозволяє одночасно підключати різні гаджети без ризику для їхньої безпеки.
Xiaomi Desktop Charging Station 140W також отримав індикатор рівня заряду та комплектується метровим кабелем USB-C, розрахованим на потужність до 240 Вт. Xiaomi планує вивести новинку на ринок через краудфандингову платформу: кампанія стартує 7 січня. Рекомендована ціна зарядної станції становить близько 42 доларів у перерахунку з юанею, тоді як для перших учасників збору вона буде доступна за зниженою вартістю близько 36 доларів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Xiaomi представила настільну зарядну станцію сумарною потужністю 2500 Вт Xiaomi зарядка
Xiaomi Desktop Charging Station 140W оснащена вісьмома портами. У конструкції передбачено два роз’єми USB-C, кожен з яких при одиночному підключенні здатний видавати до 140 Вт за стандартом PD 3.1
Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року CES LG ноутбук
LG Electronics оголосила про підготовку до випуску оновленої лінійки ноутбуків LG gram 2026, офіційний показ якої відбудеться на виставці CES 2026
Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року
Пристрої ASUS стануть дорожчими
CD Projekt RED продала магазин GOG
Смарт годинник Pebble Round 2 – став оновленням культового годинника з покращеним e-paper-дисплеєм і автономністю до 14 днів
LG представила перший у світі монітор 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом
Nvidia придбала акції Intel на $5 мільярдів
Honor Win та Win RT – перші ігрові смартфони бренду
Нова пошта відкрила перші відділення без операторів
Комплект серверної оперативної пам’яті DDR5 коштує як автомобіль
У TikTok, Instagram та інші соцмережі повинні будуть попереджати про потенційну шкоду для психічного здоров’я