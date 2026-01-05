 

Xiaomi представила настільну зарядну станцію сумарною потужністю 2500 Вт

05.01.26

Xiaomi Desktop Charging Station 140W

 

Xiaomi представила новий пристрій для організації робочого простору Desktop Charging Station 140W. Це компактна настільна зарядна станція, розрахована на одночасне живлення більшої кількості пристроїв, включаючи смартфони, ноутбуки, планшети, навушники і електроніку, що носиться, без необхідності використовувати кілька окремих адаптерів.

 

Параметри зарядної станції Xiaomi

 

Новинка оснащена вісьмома портами. У конструкції передбачено два роз’єми USB-C, кожен з яких при одиночному підключенні здатний видавати до 140 Вт за стандартом PD 3.1. Також є два порти USB-A, один з яких розрахований на високу потужність до 120 Вт, а другий призначений для зарядки малопотужних аксесуарів. Доповнюють набір чотирьох повнорозмірних розеток змінного струму. Сукупна вихідна потужність усієї станції досягає 2500 Вт. Пристрій підтримує сучасні протоколи швидкого заряджання, у тому числі PD 3.1, QC4+ і PPS.

 

Вбудований інтелектуальний контролер автоматично визначає тип підключеного пристрою та коригує подачу енергії, забезпечуючи оптимальний режим підзарядки без перевантаження та перегріву. Це дозволяє одночасно підключати різні гаджети без ризику для їхньої безпеки.

 

Xiaomi Desktop Charging Station 140W також отримав індикатор рівня заряду та комплектується метровим кабелем USB-C, розрахованим на потужність до 240 Вт. Xiaomi планує вивести новинку на ринок через краудфандингову платформу: кампанія стартує 7 січня. Рекомендована ціна зарядної станції становить близько 42 доларів у перерахунку з юанею, тоді як для перших учасників збору вона буде доступна за зниженою вартістю близько 36 доларів.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
176
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
10
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
05.01.26 | 12.11
Xiaomi представила настільну зарядну станцію сумарною потужністю 2500 Вт  
Xiaomi Desktop Charging Station 140W

Xiaomi Desktop Charging Station 140W оснащена вісьмома портами. У конструкції передбачено два роз’єми USB-C, кожен з яких при одиночному підключенні здатний видавати до 140 Вт за стандартом PD 3.1

05.01.26 | 07.09
Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року   
LG gram 2026

LG Electronics оголосила про підготовку до випуску оновленої лінійки ноутбуків LG gram 2026, офіційний показ якої відбудеться на виставці CES 2026

05.01.26 | 12.11
Xiaomi представила настільну зарядну станцію сумарною потужністю 2500 Вт
05.01.26 | 07.09
Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року
04.01.26 | 17.11
10-річне дослідження: цифрові пристрої викликають тривожність через роки
04.01.26 | 09.18
Пристрої ASUS стануть дорожчими
03.01.26 | 15.20
CD Projekt RED продала магазин GOG
03.01.26 | 08.12
Смарт годинник Pebble Round 2 – став оновленням культового годинника з покращеним e-paper-дисплеєм і автономністю до 14 днів
02.01.26 | 16.49
LG представила перший у світі монітор 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
02.01.26 | 13.59
Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом
02.01.26 | 08.22
Nvidia придбала акції Intel на $5 мільярдів
01.01.26 | 17.30
Honor Win та Win RT – перші ігрові смартфони бренду
01.01.26 | 12.19
Нова пошта відкрила перші відділення без операторів
01.01.26 | 07.45
Колишній глава CD Projekt став новим власником цифрового магазину GOG
31.12.25 | 17.18
Комплект серверної оперативної пам’яті DDR5 коштує як автомобіль
31.12.25 | 13.48
У TikTok, Instagram та інші соцмережі повинні будуть попереджати про потенційну шкоду для психічного здоров’я
31.12.25 | 08.33
Xiaomi запустила повністю автоматизовану фабрику, що працює без людей та світла