 

Xiaomi представила 6 мониторов стоимостью $70 — $290

04.03.26

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 1

 

Xiaomi анонсировало сразу шесть моделей мониторов — три игровых и три универсальных. Продажи уже стартовали через фирменные Xiaomi Store.

 

Линейка охватывает сегменты от базовых офисных решений до Mini LED-модели с локальным затемнением.

 

Игровая серия: Mini LED, 180–200 Гц и ультраширокий формат

Флагманом стал Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Модель оснащена 27-дюймовой WQHD-панелью с подсветкой Mini LED и 1152 зонами локального затемнения. Заявлена частота обновления до 180 Гц и пиковая яркость до 2000 нит в режиме HDR.

 

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 2

 

Второй игровой монитор — Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026. Это 34-дюймовая изогнутая модель формата 21:9 с разрешением 3440×1440 и частотой до 180 Гц.

 

Третья новинка — Xiaomi Gaming Monitor G27Qi 2026. Диагональ 27 дюймов, разрешение WQHD и частота обновления до 200 Гц.

 

Стандартная серия: 24–27 дюймов и до 144 Гц

В универсальной линейке представлена модель Xiaomi 2K Monitor A27Qi 2026 — 27 дюймов, WQHD и частота до 120 Гц. Производитель позиционирует её как вариант для работы и мультимедиа.

 

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 3

 

Xiaomi Monitor A27i 2026 также получил 27-дюймовую панель, но с разрешением 1920×1080 и частотой до 144 Гц.

 

Компактная версия — Xiaomi Monitor A24i 2026 — предлагает 24 дюйма, Full HD и до 144 Гц. Для офисных и учебных задач такая частота в этом сегменте встречается всё чаще.

 

Цены и старт продаж в Японии

 

Продажи уже начались. Для части моделей действуют временные цены до 9 марта 2026 года.

 

  • Стартовая цена — 11 980 иен за A24i 2026, по акции — 10 980 иен (около $71).
  • G Pro 27Qi 2026 оценён в 59 980 иен, по временной цене — 44 980 иен (примерно $290).
  • G34WQi 2026 стоит 44 980 иен, со скидкой — 39 980 иен (около $255).
  • G27Qi 2026 — 32 980 иен, по акции — 25 980 иен (примерно $166).

 

Таким образом, линейка закрывает диапазон от базовых моделей стоимостью около $70 до Mini LED-флагмана с расширенными HDR-возможностями.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
933
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

02.03.26
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
views
59
comments 0
Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G)

Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее

02.03.26 | 05.23
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
04.03.26 | 10.15
Xiaomi представила 6 мониторов стоимостью $70 — $290  
Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 1

Флагманом стал Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Модель оснащена 27-дюймовой WQHD-панелью с подсветкой Mini LED и 1152 зонами локального затемнения

04.03.26 | 07.12
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд  
Warner Bros. Interactive Entertainment

Paramount приобретает Warner Bros. Discovery по цене $31 за акцию наличными. Соглашение единогласно одобрено советами директоров обеих компаний

04.03.26 | 10.15
Xiaomi представила 6 мониторов стоимостью $70 — $290
04.03.26 | 07.12
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд
03.03.26 | 19.28
Baseus EnerFill FC41 — павербанк на 100 Вт со встроенными кабелями USB-C
03.03.26 | 17.19
Смартфоны Samsung получат поддержку спутниковой связи по всему миру
03.03.26 | 15.30
Apple iPad Air 2026 получил чип M4, 12 ГБ ОЗУ и Wi-Fi 7 при цене от $599
03.03.26 | 13.40
Panasonic передает производство телевизоров китайцам из Skyworth
03.03.26 | 12.10
Бюджетный Apple iPhone 17e за $599 получил чип A19, вдвое больше памяти и MagSafe
03.03.26 | 11.01
ИИ Google Gemini с нуля воссоздал рабочий код Windows 11
03.03.26 | 07.08
Рынок смартфонов в 2025 году: Honor впервые в пятерке
02.03.26 | 18.46
Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд
02.03.26 | 16.21
LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000
02.03.26 | 13.16
Razer Laptop Sleeve 16 — чехол для ноутбука с беспроводной зарядкой и защитой от ударов
02.03.26 | 12.15
Купить смартфоны Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Украине можно по цене от от 41 999 грн
02.03.26 | 10.30
Геймерские мониторы Gigabyte GO27Q24 и GO27Q24A на QD-OLED с 240 Гц начали продаваться в Украине
02.03.26 | 07.10
Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности