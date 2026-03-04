Xiaomi представила 6 мониторов стоимостью $70 — $290

Xiaomi анонсировало сразу шесть моделей мониторов — три игровых и три универсальных. Продажи уже стартовали через фирменные Xiaomi Store.

Линейка охватывает сегменты от базовых офисных решений до Mini LED-модели с локальным затемнением.

Игровая серия: Mini LED, 180–200 Гц и ультраширокий формат

Флагманом стал Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Модель оснащена 27-дюймовой WQHD-панелью с подсветкой Mini LED и 1152 зонами локального затемнения. Заявлена частота обновления до 180 Гц и пиковая яркость до 2000 нит в режиме HDR.

Второй игровой монитор — Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026. Это 34-дюймовая изогнутая модель формата 21:9 с разрешением 3440×1440 и частотой до 180 Гц.

Третья новинка — Xiaomi Gaming Monitor G27Qi 2026. Диагональ 27 дюймов, разрешение WQHD и частота обновления до 200 Гц.

Стандартная серия: 24–27 дюймов и до 144 Гц

В универсальной линейке представлена модель Xiaomi 2K Monitor A27Qi 2026 — 27 дюймов, WQHD и частота до 120 Гц. Производитель позиционирует её как вариант для работы и мультимедиа.

Xiaomi Monitor A27i 2026 также получил 27-дюймовую панель, но с разрешением 1920×1080 и частотой до 144 Гц.

Компактная версия — Xiaomi Monitor A24i 2026 — предлагает 24 дюйма, Full HD и до 144 Гц. Для офисных и учебных задач такая частота в этом сегменте встречается всё чаще.

Цены и старт продаж в Японии

Продажи уже начались. Для части моделей действуют временные цены до 9 марта 2026 года.

Стартовая цена — 11 980 иен за A24i 2026, по акции — 10 980 иен (около $71).

G Pro 27Qi 2026 оценён в 59 980 иен, по временной цене — 44 980 иен (примерно $290).

G34WQi 2026 стоит 44 980 иен, со скидкой — 39 980 иен (около $255).

G27Qi 2026 — 32 980 иен, по акции — 25 980 иен (примерно $166).

Таким образом, линейка закрывает диапазон от базовых моделей стоимостью около $70 до Mini LED-флагмана с расширенными HDR-возможностями.