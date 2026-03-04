Xiaomi представила 6 моніторів вартістю $70 – $290

Xiaomi анонсувало відразу шість моделей моніторів — три ігрові та три універсальні. Продаж вже стартував через фірмові Xiaomi Store.

Лінійка охоплює сегменти від базових офісних рішень до Mini LED моделі з локальним затемненням.

Ігрова серія: Mini LED, 180–200 Гц та ультраширокий формат

Флагманом став Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Модель оснащена 27-дюймовою WQHD-панеллю з підсвічуванням Mini LED та 1152 зонами локального затемнення. Заявлено частоту оновлення до 180 Гц і пікову яскравість до 2000 ніт у режимі HDR.

Другий ігровий монітор – Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026. Це 34-дюймова вигнута модель формату 21:9 з роздільною здатністю 3440х1440 і частотою до 180 Гц. Третя новинка – Xiaomi Gaming Monitor G27Qi 2026. Діагональ 27 дюймів, роздільна здатність WQHD і частота оновлення до 200 Гц. Стандартна серія: 24–27 дюймів та до 144 Гц В універсальній лінійці представлена ​​модель Xiaomi 2K Monitor A27Qi 2026 – 27 дюймів, WQHD та частота до 120 Гц. Виробник позиціонує її як варіант для роботи та мультимедіа. Xiaomi Monitor A27i 2026 також отримав 27-дюймову панель, але з роздільною здатністю 1920х1080 і частотою до 144 Гц. Компактна версія – Xiaomi Monitor A24i 2026 – пропонує 24 дюйми, Full HD і до 144 Гц. Для офісних та навчальних завдань така частота у цьому сегменті зустрічається все частіше. Ціни та старт продажів у Японії Продаж уже почався. Для частини моделей діють часові ціни до 9 березня 2026 року. Стартова ціна – 11 980 ієн за A24i 2026, по акції – 10 980 ієн (близько $71).

G Pro 27Qi 2026 оцінений у 59 980 єн, за тимчасовою ціною – 44 980 єн (приблизно $290).

G34WQi 2026 коштує 44 980 ієн, зі знижкою — 39 980 ієн (близько $255).

G27Qi 2026 — 32 980 єн, за акцією — 25 980 ієн (приблизно $166). Таким чином, лінійка закриває діапазон базових моделей вартістю близько $70 до Mini LED-флагмана з розширеними HDR-можливостями.