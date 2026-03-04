 

Xiaomi представила 6 моніторів вартістю $70 – $290

04.03.26

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 1

 

Xiaomi анонсувало відразу шість моделей моніторів — три ігрові та три універсальні. Продаж вже стартував через фірмові Xiaomi Store.

 

Лінійка охоплює сегменти від базових офісних рішень до Mini LED моделі з локальним затемненням.

 

Ігрова серія: Mini LED, 180–200 Гц та ультраширокий формат

Флагманом став Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Модель оснащена 27-дюймовою WQHD-панеллю з підсвічуванням Mini LED та 1152 зонами локального затемнення. Заявлено частоту оновлення до 180 Гц і пікову яскравість до 2000 ніт у режимі HDR.
Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 2

 

Другий ігровий монітор – Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026. Це 34-дюймова вигнута модель формату 21:9 з роздільною здатністю 3440х1440 і частотою до 180 Гц.

 

Третя новинка – Xiaomi Gaming Monitor G27Qi 2026. Діагональ 27 дюймів, роздільна здатність WQHD і частота оновлення до 200 Гц.

 

Стандартна серія: 24–27 дюймів та до 144 Гц

В універсальній лінійці представлена ​​модель Xiaomi 2K Monitor A27Qi 2026 – 27 дюймів, WQHD та частота до 120 Гц. Виробник позиціонує її як варіант для роботи та мультимедіа.

 

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 3

 

Xiaomi Monitor A27i 2026 також отримав 27-дюймову панель, але з роздільною здатністю 1920х1080 і частотою до 144 Гц.

 

Компактна версія – Xiaomi Monitor A24i 2026 – пропонує 24 дюйми, Full HD і до 144 Гц. Для офісних та навчальних завдань така частота у цьому сегменті зустрічається все частіше.

 

Ціни та старт продажів у Японії

 

Продаж уже почався. Для частини моделей діють часові ціни до 9 березня 2026 року.

 

  • Стартова ціна – 11 980 ієн за A24i 2026, по акції – 10 980 ієн (близько $71).
  • G Pro 27Qi 2026 оцінений у 59 980 єн, за тимчасовою ціною – 44 980 єн (приблизно $290).
  • G34WQi 2026 коштує 44 980 ієн, зі знижкою — 39 980 ієн (близько $255).
  • G27Qi 2026 — 32 980 єн, за акцією — 25 980 ієн (приблизно $166).

 

Таким чином, лінійка закриває діапазон базових моделей вартістю близько $70 до Mini LED-флагмана з розширеними HDR-можливостями.


