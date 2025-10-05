Xiaomi побила рекорд продаж электромобилей — 40 000 за месяц05.10.25
Xiaomi EV, автомобильное подразделение китайского гиганта, установило новый рекорд: в сентябре 2025 года компания поставила свыше 40 000 электромобилей. Это первый раз, когда бренд преодолел такую отметку за месяц, что демонстрирует стремительное наращивание производственных мощностей.
Главными драйверами стали первые две модели. Седан Xiaomi SU7, представленный весной 2024 года, сразу вышел в конкуренты Tesla Model 3, а запуск электрического кроссовера YU7 в июне 2025-го ещё больше подогрел спрос. В результате — очереди растянулись на месяцы: ожидание SU7 составляет около 38 недель, YU7 — до 48 недель.
Сентябрьский результат превзошёл августовский рекорд (36 396 авто), что подтверждает стабильный рост. По данным китайских СМИ, успех стал возможен благодаря расширению производственных линий.
Однако ситуация остаётся противоречивой. С одной стороны, рекордные продажи укрепляют позиции Xiaomi на рынке и доказывают доверие покупателей. С другой — чрезмерные сроки ожидания могут подтолкнуть клиентов к конкурентам. Дополнительным вызовом стали проблемы с автопилотом: ранее компания отозвала 116 тысяч машин. Давление усилилось и после трагической аварии в провинции Аньхой весной 2025 года, когда SU7 в режиме ассистента водителя врезался в отбойник, что привело к гибели трёх человек.
Тем не менее, Xiaomi демонстрирует впечатляющий прогресс. Для сравнения, Tesla смогла преодолеть рубеж в 40 000 машин в месяц лишь в 2020 году — через восемь лет после выхода Model S. Xiaomi же достигла этого уровня всего за год с момента дебюта первого электрокара, что подтверждает её амбиции закрепиться среди лидеров мирового рынка.
Кабинет Министров Украины утвердил постанову о запуске системы онлайн-мониторинга промышленных выбросов. Операторы установок должны передавать данные с автоматизированных систем измерения
