Xiaomi побила рекорд продажу електромобілів – 40 000 за місяць

Xiaomi EV, автомобільний підрозділ китайського гіганта, встановив новий рекорд: у вересні 2025 року компанія поставила понад 40 000 електромобілів. Це вперше, коли бренд подолав таку позначку протягом місяця, що демонструє стрімке нарощування виробничих потужностей.

Головними драйверами стали перші дві моделі. Седан Xiaomi SU7, представлений навесні 2024 року, відразу вийшов у конкуренти Tesla Model 3, а запуск електричного кросовера . В результаті черги розтяглися на місяці: очікування SU7 становить близько 38 тижнів, YU7 – до 48 тижнів.

Вересневий результат перевершив серпневий рекорд (36 396 авто), що підтверджує стабільне зростання. За даними китайських ЗМІ, успіх став можливим завдяки розширенню виробничих ліній.

Проте ситуація залишається суперечливою. З одного боку, рекордні продажі зміцнюють позиції Xiaomi на ринку та доводять довіру покупців. З іншого боку, надмірні терміни очікування можуть підштовхнути клієнтів до конкурентів. Додатковим викликом стали проблеми з автопілотом: раніше компанія відкликала 116 тисяч машин. Тиск посилився і після трагічної аварії в провінції Аньхой навесні 2025 року, коли SU7 в режимі помічника водія врізався в відбійник, що призвело до загибелі трьох людей.

Проте Xiaomi демонструє вражаючий прогрес. Для порівняння, Tesla змогла подолати рубіж у 40 000 машин на місяць лише в 2020 році – через вісім років після виходу Model S. Xiaomi досягла цього рівня всього за рік з моменту дебюту першого електрокара, що підтверджує її амбіції закріпитися серед лідерів світового ринку.