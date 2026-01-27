Xiaomi Kids Watch — новые детские смарт часы с GPS и системой позиционирования на базе ИИ  

Xiaomi Kids Watch — новые детские смарт часы с GPS и системой позиционирования на базе ИИ27.01.26
Xiaomi анонсировала новые Kids Watch — смарт-часы, разработанные специально для детей с акцентом на безопасность, простую коммуникацию и расширенный родительский контроль. Устройство объединяет GPS-позиционирование, видеозвонки и длительное время автономной работы, превращаясь в полноценный инструмент связи между ребёнком и родителями.
Точное позиционирование и контроль местоположения
Смарт-часы оснащены системой AI-позиционирования, которая использует GPS, Wi-Fi, LBS и датчики движения. Родители могут отслеживать местоположение ребёнка в реальном времени, настраивать «безопасные зоны» и получать уведомления о входе или выходе из них. Отслеживание работает не только внутри зданий, но и определяет конкретный этаж. Дополнительно доступна функция Shoot-to-position: во время видеозвонка родители могут увидеть окружение ребёнка, что повышает уровень контроля и безопасности.
Xiaomi Kids Watch поддерживают видеозвонки, семейные групповые чаты и управление через приложение Xiaomi Kids App. Среди функций безопасности также заявлены уведомления о прибытии ребёнка в школу, история перемещений и экстренный вызов по нажатию одной кнопки.
Экран, камеры и автономность
Часы получили 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 390 × 450 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища. Поддерживается быстрая зарядка: до 50% аккумулятор заряжается примерно за 30 минут. Батарея ёмкостью 740 мА·ч обеспечивает длительную работу, которую можно дополнительно продлить с помощью специального режима энергосбережения.
Для фото- и видеосвязи предусмотрены две камеры: откидная камера на 8 Мп и фронтальная на 5 Мпикс для видеозвонков и селфи. Также устройство предлагает спортивные режимы и базовое отслеживание состояния здоровья.
Продажи и цена
Xiaomi Kids Watch поступят в продажу с 27 января, пока только на рынке Китая. Стоимость устройства заявлена на уровне $200. Компания не исключает, что позже состоится и глобальный релиз модели.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Xiaomi Kids Watch — новые детские смарт часы с GPS и системой позиционирования на базе ИИ Xiaomi умные часы
Xiaomi Kids Watch — смарт часы, разработанные специально для детей с акцентом на безопасность, простую коммуникацию и расширенный родительский контроль
Microsoft подтвердила возможность передачи ключей BitLocker спецслужбам Microsoft
Microsoft признала, что может передавать правоохранительным органам ключи шифрования BitLocker в случаях, когда пользователь хранит их в облаке своего аккаунта Microsoft. Об этом сообщает Forbes.
Xiaomi Kids Watch — новые детские смарт часы с GPS и системой позиционирования на базе ИИ
Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200
TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США
Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн
Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android
Hyundai Staria выпустят в версии туристического кемпера
Сервис CreepyLink даст создать самые подозрительные короткие ссылки
Honda Base Station — концепт туристического прицепа дома на колесах
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy