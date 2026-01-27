Xiaomi Kids Watch — новые детские смарт часы с GPS и системой позиционирования на базе ИИ

Xiaomi анонсировала новые Kids Watch — смарт-часы, разработанные специально для детей с акцентом на безопасность, простую коммуникацию и расширенный родительский контроль. Устройство объединяет GPS-позиционирование, видеозвонки и длительное время автономной работы, превращаясь в полноценный инструмент связи между ребёнком и родителями.

Точное позиционирование и контроль местоположения

Смарт-часы оснащены системой AI-позиционирования, которая использует GPS, Wi-Fi, LBS и датчики движения. Родители могут отслеживать местоположение ребёнка в реальном времени, настраивать «безопасные зоны» и получать уведомления о входе или выходе из них. Отслеживание работает не только внутри зданий, но и определяет конкретный этаж. Дополнительно доступна функция Shoot-to-position: во время видеозвонка родители могут увидеть окружение ребёнка, что повышает уровень контроля и безопасности.

Xiaomi Kids Watch поддерживают видеозвонки, семейные групповые чаты и управление через приложение Xiaomi Kids App. Среди функций безопасности также заявлены уведомления о прибытии ребёнка в школу, история перемещений и экстренный вызов по нажатию одной кнопки.

Экран, камеры и автономность

Часы получили 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 390 × 450 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища. Поддерживается быстрая зарядка: до 50% аккумулятор заряжается примерно за 30 минут. Батарея ёмкостью 740 мА·ч обеспечивает длительную работу, которую можно дополнительно продлить с помощью специального режима энергосбережения.

Для фото- и видеосвязи предусмотрены две камеры: откидная камера на 8 Мп и фронтальная на 5 Мпикс для видеозвонков и селфи. Также устройство предлагает спортивные режимы и базовое отслеживание состояния здоровья.

Продажи и цена

Xiaomi Kids Watch поступят в продажу с 27 января, пока только на рынке Китая. Стоимость устройства заявлена на уровне $200. Компания не исключает, что позже состоится и глобальный релиз модели.