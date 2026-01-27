Xiaomi Kids Watch – новий дитячий смарт годинник з GPS та системою позиціонування на базі ШІ

Xiaomi анонсувала нові Kids Watch — смарт-годинник, розроблений спеціально для дітей з акцентом на безпеку, просту комунікацію та розширений батьківський контроль. Пристрій поєднує GPS-позиціонування, відеодзвінки та тривалий час автономної роботи, перетворюючись на повноцінний інструмент зв’язку між дитиною та батьками.

Точне позиціонування та контроль розташування

Смарт-годинник оснащений системою AI-позиціонування, яка використовує GPS, Wi-Fi, LBS та датчики руху. Батьки можуть відстежувати розташування дитини в реальному часі, налаштовувати «безпечні зони» та отримувати повідомлення про вхід або вихід з них. Відстеження працює не лише усередині будівель, а й визначає конкретний поверх. Додатково доступна функція Shoot-to-position: під час відеодзвінка батьки можуть побачити оточення дитини, що підвищує рівень контролю та безпеки.

Xiaomi Kids Watch підтримують відеодзвінки, сімейні групові чати та керування через програму Xiaomi Kids App. Серед функцій безпеки також заявлені повідомлення про прибуття дитини до школи, історія переміщень та екстрений виклик натискання однієї кнопки.

Екран, камери та автономність

Годинник отримав 1,75-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 390 × 450 пікселів, 1 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованого сховища. Підтримується швидке заряджання: до 50% акумулятор заряджається приблизно за 30 хвилин. Батарея ємністю 740 мА год забезпечує тривалу роботу, яку можна додатково продовжити за допомогою спеціального режиму енергозбереження.

Для фото- та відеозв’язку передбачені дві камери: відкидна камера на 8 Мп та фронтальна на 5 Мпікс для відеодзвінків та селфі. Також пристрій пропонує спортивні режими та базове відстеження стану здоров’я.

Продажі та ціна

Xiaomi Kids Watch надійдуть у продаж з 27 січня, поки що тільки на ринку Китаю. Вартість пристрою заявлено на рівні $200. Компанія не виключає, що пізніше відбудеться глобальний реліз моделі.